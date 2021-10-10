ЧМ-2022. Отбор

Football.ua анализирует победу национальной сборной Украины на выезде против сборной Финляндии.

Национальная сборная Украины одержала победу на выезде над сборной Финляндии 2:1. Если мы вспомним поединок в Киеве, когда во главе сборной еще был Андрей Шевченко, то тогда наша национальная команда владела территориальным и игровым преимуществом, большими силами ходила в атаку и то и делала, что пыталась вскрыть массированную оборону соперника. И тогда это удалось, вот только удержать добытое преимущество не получилось.

В Хельсинки мы увидели совсем другую картину. Команда Александра Петракова с радостью отдавала мяч своему оппоненту, что в итоге вылилось во владение мячом 55% на 45% в пользу финнов (к слову в Киеве владение мячом было 62% на 38% в пользу Украины).

На старте поединка Цыганков отдал плохую передачу на Шапаренко и потенциальный хороший выход из обороны в атаку превратился в острую атаку Финляндии.

Этот эпизод сильно насторожил, благо наши футболисты середины поля далее таких ошибок не допускали.

Украина была настоящей пружиной в этом матче. Украинцы легко отдавали мяч под контроль своему сопернику и занимали выжидательную позицию, чтобы при овладевании мячом максимально быстрым способом выйти в атаку и завершить ее еще до того, как Финляндия успеет всей командой перейти в оборону.

Шапаренко, Яремчук, Цыганков, Ярмоленко были целеустремлены обострять игру и лезть вперед при первой возможности.

Украинцы постоянно пытались найти варианты для обострения, было минимум передач назад и поперек с целью сохранить владение мячом. Задачу своим футболистам Петраков поставил совсем другую – дисциплинированно действуем в обороне и молниеносно вылетаем в свои атаки, которые важно завершить ударом. После этого возвращаемся к обороне в среднем блоке. Украинцы ситуативно применяли прессинг, при этом сумели создать финнам большие проблемы при выходе из обороны в атаку. Наши атакующие футболисты позволяли тройке центральных защитников финнов спокойно работать с мячом, закрывая края и полузащитников в центре. Вариантов для передач у обороны Финляндии было немного. Это вынуждало их играть длинными передачами вперед, либо же в поисках мяча полузащитникам Финляндии приходилось опускаться глубоко в линию к своим центральным защитникам.

Если мы взглянем на статистику, то увидим, что xG у Финляндии был выше, да и по владению мячом хозяева преуспели больше, но при этом игровой инициативой владела наша команда.

Ведь львиную долю своих острых моментов финны создавали исключительно со стандартных положений.

На последних минутах встречи все чаще вспоминался матч в Казахстане, когда наша команда упустила победу на последних секундах, благо Украина таки сумела удержать победный результат, который теперь позволяет рассчитывать на свои силы в предстоящих матчах против Боснии и Герцеговины.

Сергей Горбаченко, Football.ua