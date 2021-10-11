ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка в отборе на ЧМ-2022.

В матче отбора на чемпионат мира-2022 в Южной Америке сборная Аргентины одержала домашнюю победу над Уругваем со счетом 3:0.

Голами в составе "альбиселесте" отличились Лионель Месси, Родриго де Пауль и Лаутаро Мартинес.

После этой победы Аргентина занимает вторую строчку в турнирной таблице с 22 очками, а уругвайцы находятся на четвертом месте, имея в активе 16 пунктов.

Обзор матча:



Аргентина – Уругвай 3:0

Голы: Месси, 38, де Пауль, 44, Мартинес, 62.

Аргентина: Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди (Медина, 81), Тальяфико – Паредес (Паласиос, 75), де Пауль (Ди Мария, 65) – Гонсалес (Альварес, 75), Месси, Ло Чельсо – Мартинес (Корреа, 65).

Уругвай: Муслера – Нандес (Торрейра, 63), Коатес, Годин, Араухо (Гонсалес, 73), Винья (Пикерес, 63) –Родригес (Кавани, 46), Весино, Вальверде, де ла Крус (Нуньес, 46) – Суарес.