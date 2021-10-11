ЧМ-2022. Отбор

Football.ua представляет следующего соперника сборной Украины в квалификации на чемпионат мира-2022.

Долгожданная первая победа в отборочном цикле на катарский чемпионат мира заметно снизила градус волнения в среде поклонников сборной Украины. Три очка, взятые в непростом выезде в Финляндии, заметно улучшили наши шансы на итоговое второе место, которое дает возможность сыграть в стыковых матчах. Правда, для этого необходимо добыть максимальный результат со следующим соперником — Боснией и Герцеговиной. О ней и поговорим.

История

Футбол в Боснии и Герцеговине появился достаточно давно, еще в начале XX века, но это были по большей мере любительские команды. Предшественник боснийского футбольного союза, а именно Сараевский футбольный подсоюз, был основан в 1920 году, входя в состав Югославской ассоциации.

Боснийские клубы были на хорошем счету в местном чемпионате, те же Сараево и Железничар не раз брали золотые медали, а последние даже успели в свое время засветиться в полуфинале Кубка УЕФА в 1985 году.

В начале 90-х в Югославии вспыхнула кровопролитная гражданская война, особенно больно ударившая по боснийцам, в частности боснийским мусульманам. Столица Сараево пребывала в осаде в течении долгих четырех лет, в стране творился хаос, массовые изнасилования, этнические чистки, достаточно вспомнить печально известную резню в Сребренице, словом, всем было далеко не до футбола. Те события не успели как следует стереться в памяти, так что многие до сих пор помнят те ужасные события, в том числе футболисты, как, например, Миралем Пьянич, чья семья вынуждена была спасаться бегством в Люксембург в разгар военных действий на территории некогда мирного государства.

В 1992 году футбольная ассоциация Боснии вышла из состава Югославской, в апреле того же года подала заявку на членство в ФИФА и УЕФА, которая была рассмотрена положительно.

30 ноября 1995 года Босния и Герцеговина сыграла свой первый официальный матч (первый зарегистрированный, так как за два года до этого "сине-желтые" одолели Иран со счетом 3:1, но эта игра не была признана главной футбольной инстанцией) под эгидой ФИФА, уступив Албании — 0:2. Примечательно, что эта встреча прошла спустя девять дней после ратификации Дейтонских соглашений, положивших конец войне в Боснии и Герцеговине.

Дебютным отборочным циклом на крупные международные турниры для "драконов" стала квалификация ЧМ-1998, причем одними из соперников по группе стали некогда союзные государства Хорватия и Словения, где они заняли четвертое место. Первый мяч боснийцев в истории отборов на мундиали и Евро забил нынешний спортивный директор мюнхенской Баварии Хасан Салихамиджич, но это не помогло — хорваты разбили соперника со счетом 4:1.

Первые попытки пробиться на большие форумы были безуспешными, если не сказать пожестче. К примеру, в отборе на ЧМ-2002 "звездные" и вовсе одолели лишь Лихтенштейн, без шансов скрутившись Испании, Австрии и Израилю.

В отборах на Евро-2004 и ЧМ-2006 картина была уже совершенно другой — боснийцы были невероятно близки к сотворению сенсации, но все время останавливались в шаге от нее. В первом случае дело было так. В стартовых турах Босния и Герцеговина уступила Румынии и Норвегии с общим счетом 0:7, однако затем выдала четыре победы при одном поражении, всерьез включившись в игру. В финальный матчдэй необходимо было обыграть Данию с любым счетом, чтобы занять первое место, но Боснии это не удалось — ничья 1:1, в итоге откинувшая их на четвертое место.

В квалификации к немецкому мундиалю экс-югославы сенсационно дважды не уступили Испании, на самом турнире угодившую в квартет к сборной Украины, но набрали лишь одно очко с не менее неожиданным победителем группы — Сербией и Черногорией, да-да, тогда это была еще единая страна, а также потеряли два пункта с Литвой, что стоило им хотя бы второго места. Не менее обидно получилось в "ответке" с "красной фурией" — Звездан Мисимович, известный по выступлениям за Баварию, Вольфсбург и московское Динамо, открыл счет на 38 минуте, но Карлосу Марчене удалось забить спасительный мяч на 90+6.

Короче говоря, Босния и Герцеговина является достаточно невезучей сборной. Несмотря на звездное поколение 10-ых во главе с Миралемом Пьяничем и Эдином Джеко она лишь однажды сыграла на крупном турнире — бразильском чемпионате мира в 2014 году.

Там команда, ведомая легендой местного футбола Сафетом Сушичем, заняла третье место, опередив лишь Иран, с которым и были добыты единственные очки (победа 3:1 благодаря голам Джеко, Пьянича и Вршаевича). Как минимум в стартовой встрече с Аргентиной можно вести речь о невезении и мандраже, так как уже на третьей минуте Сеад Колашинац срезал мяч в собственные ворота, ну а роскошный гол Лео Месси, это просто роскошный гол Лео Месси)

После ЧМ-2014 Босния дважды была в шаге от попадания на Евро-2016 и Евро-2020, но оба раза уступала в стыковых матчах, так что у стремительно катящегося к закату золотого поколения команды наверняка полно мотивации пробиться в Катар. Будем надеяться, их амбиции так и не будут удовлетворены.

Стадион

Билино Поле в Зенице. Вмещает более 15 000 человек. Открыт в 1972 году, является домашней ареной для местного далеко не безызвестного футбольного клуба Челик, являющегося трехкратным чемпионом Боснии, дважды оформлявшего "золотой дубль" по итогам сезона, а также трижды бравшего еврокубок!

В 1975 году был завоеван Кубок Интертото, дважды, в 1971 и 1972, Кубок Митропы.

Кроме того, арена в четвертом по населению городе страны является одной из двух домашних для национальной сборной. Еще один, Стадион Грбавица, располагается в столице.

Билино Поле считается неким аналогом Арены Львов для Боснии и Герцеговины. Дело в том, что "желто-синие" практически не проигрывают на этом стадионе, а в период с 1996 до 2006 вообще ни разу не уступила здесь в 15 поединках!

Главные звезды

Несколько слов о Миралеме Пьяниче, который не сыграет в первом матче против Украины из-за повреждения.

Во время гражданской войны в Боснии будущая звезда европейского футбола вынуждена была бежать в Люксембург вместе со своими родителями, где юный Миралем начал свои первые шаги в спорте №1 в Шиффланже-95. Кроме того, к моменту выбора национальной сборной за плечами полузащитника были выступления в юношеских командах родины главных европейских оффшоров, но он патриотично заявил, что будет выступать исключительно за сборную исторической родины.

Карьера Пьянича развивалась постепенно — Мец, далее переход в Лион, на тот момент флагман французского футбола, затем Рома, где талант и способности боснийца оказались оценены по достоинству сполна, и вишенка на торте — отъезд в Турин, где Миралему едва не покорилась Лига чемпионов в составе Ювентуса в 2017 году. Упустим мутный переход в Барселону прошлым летом, и просто констатируем, что после скорого окончания карьеры подобного мастера стандартов и игрока с высочайшим игровым интеллектом в Боснии и Герцеговине в ближайшее время вряд ли удастся найти.

Эдин Джеко

Что тут говорить, звезда, легенда и лучший бомбардир в истории сборной Боснии и Герцеговины в придачу (59 мячей, что практически вдвое больше, чем у ближайшего преследователя в лице Ведада Ибишевича — 28!). Кроме того, форвард является еще и рекордсменом по количеству игр в сине-желтой майке — 113, следом идет Пьянич с его 99 встречами.

Начинал свою карьеру в Железничаре, откуда позже перебрался в Чехию, но наибольшую известность получил, безусловно, во времена выступлений за Вольфсбург. Сумасшедший тандем Джеко-Графите навсегда вошел в богатый фольклор немецкой Бундеслиги, наколотив на двоих 54 мяча в сезоне-2008/09, что позволило "волкам" в первый и на данный момент последний раз завоевать серебряную салатницу.

Голевые подвиги Эдина заметили в разбогатевшем Манчестер Сити, куда он и перебрался в 2011 году, и в котором сумел дважды стать чемпионом Англии. Тем не менее, главной звездой атаки "горожан" был все же автор "золотого" гола КПР Серхио Агуэро, а остальные бомбардиры (Джеко, Негредо, Йоветич, и др.) вынуждено оставались в тени легендарного аргентинского страйкера.

Зато в Роме босниец успел стать если не легендой для болельщиков римлян, то как минимум культовой фигурой в бордовой части Вечного Города. 260 игр, 119 голов и 55 ассистов! Настоящий вожак.

Минувшим летом Джеко принял решение отправиться восвояси из Рима, подписав соглашение с новоиспеченным чемпионом Италии миланским Интером, искавшим замену для ушедшего в Челси Ромелу Лукаку. Надо сказать, что Эдин начал свое приключение в столице моды весьма неплохо — 6+1 в первых семи турах Серии А, словом, этот нападающий сейчас в полном порядке. Украине на заметку.

Сеад Колашинац

Ряды боснийцев после ухода из сборной Асмира Беговича и Эдина Вишчи заметно поредели, так что список главных звезд этой команды замыкается на этом трио. В перспективе он может пополниться полузащитником Милана Раде Круничем, но давайте не торопиться с выводами.

Любопытно, что Сеад начал свое приключение с футболом в Германии, в молодежке Карлсруэ, затем скитался по многочисленным академиям немецких клубов, пока окончательно не осел в Шальке, с которым он стал чемпионом Германии до 19 лет в сезоне-2011/12.

Именно в Гельзенкирхене Колашинац успел блестяще зарекомендовать себя и привлечь внимание топовых европейских коллективов. В 2017 году его подписал лондонский Арсенал, где, правда, боснийский центрбек, скорее, провалился, чем показал поступательный прогресс, не помогла и аренда в родной Шальке в минувшем сезоне, так как момент для этого был самым неподходящим. "Кобальтовые" с оглушительным грохотом провалились в подземелье немецкого футбола, а сам Сеад вместе со своим товарищем по несчастью Шкодраном Мустафи лишь дополнительно "запачкали руки", если можно так сказать.

Несмотря на клубные злоключения в сборной Колашинац является одной из ключевых фигур и просто обязан выйти на поле в поединке с нашей национальной сборной.

Украинский след

В этой импровизированной рубрике выделим некогда защитника луганской Зари Тони Шунича, в качестве игрока луганской команды отправившегося на чемпионат мира-2014.

В составе "мужиков" Шунич провел более 60 поединков, в которых отметился 3 ассистами, а после отъезда из Украины успел засветиться в Штутгарте и ныне почившем Палермо.

Кроме того, в июле этого года стан Металлиста 1925 пополнил 18 летний центральный защитник, имеющий опыт выступлений и в опорной зоне, Амар Квакич, перешедший из австрийского Капфенберга. Центрбек имеет и австрийские (родился в Граце), и боснийские корни, а вот за какую сборную он будет играть — покажет время. На данный момент Амар выступает за молодежную сборную Боснии и Герцеговины.

Памятуем и о Николе Василе, в прошлом сезоне основном голкипере Зари (вновь луганчане!), который прошлым летом принял решение отправится в портовый Гамбург, где ныне пылит за местный Санкт-Паули.

Предыдущие встречи со сборной Украины

Ранее не пересекались.

Тренер

Ивайло Петев — достаточно известная личность для болгарского футбола. В бытность игроком он сумел дважды стать чемпионом Болгарии, а после окончания карьеры впервые в истории привести к золотым медалям первенства восходящий на вершину Лудогорец.

Летом 2013 года был уволен из разградского коллектива по весьма странным обстоятельствам, после чего расширил свое портфолио весьма экзотичными клубными вариантами — от Кипра до Саудовской Аравии.

После ухода из польской Ягеллонии нашел свое пристанище в сборной Боснии и Герцеговины, которую он возглавляет с января 2021 года.

При этом наставнике "сине-желтые" проиграли лишь дважды в девяти встречах, успев попутно сыграть вничью с французами.

Состав и тактический рисунок игры

Вместо травмированных Миралема Пьянича и Раде Крунича Ивайло Петев довызвал в сборную Дарио Джумича из Твенте и Санина Прцича из Страсбурга.

Полная заявка на октябрьские поединки отбора выглядит так:

Вратари: Ибрахим Шехич (Коньяспор), Никола Василь (Санкт-Паули), Кенан Пирич (Атромитос)

Защитники: Бранимир Ципетич (Локомотива Загреб), Дарио Джумич (Твенте), Юсуф Газибегович (Штурм), Сеад Колашинац (Арсенал), Элдар Чивич, Аднан Ковачевич (оба — Ференцварош), Анел Ахмедходжич (Мальме), Деннис Хаджикадунич (Ростов), Синиша Саничанин (Партизан), Александар Йовичич (Горица), Айдин Нукич (Тузла)

Полузащитники: Амир Хаджиахметович (Коньяспор), Стипе Лончар (Ференцварош), Санин Прцич (Страсбург), Амер Гояк (Динамо Загреб), Гойко Цимирот (Стандард), Марко Вранчич (Сток Сити), Мирослав Стеванович (Серветт), Ади Налич (Мальме), Алмедин Зилькич (Олимпия)

Нападающие: Эдин Джеко (Интер), Лука Менало (Динамо Загреб), Эрмедин Демирович (Фрайбург), Смаил Превляк (Эйпен)

Давайте не будем акцентировать внимание на сентябрьских поединках отбора, а лучше рассмотрим крайнюю встречу боснийцев с казахами, завершившуюся победой нашего будущего соперника — 2:0.

Не исключено, что коуч "золотых лилий" может сыграть с Украиной более компактными 4-1-4-1, однако не исключен и вариант, близкий команде Александра Петракова — в три центральных защитника. С Казахстаном Босния сыграла в расстановке 3-5-2.

Шехич — Ахмедходжич, Ковачевич, Цивич — Стеванович, Цимирот (Налич, 62), Хаджиахметович, Гояк, Колашинац — Джеко, Превляк (Демирович, 80).

В отличии от предыдущей встречи с нашим недавним обидчиком, завершившейся вничью 2:2, на сей раз боснийцы невероятно уверенно переиграли команду Байсуфинова, отличившись по голу в каждом из таймов, оба которых оказались на счету форварда Эйпена Смаила Превляка.

Отличный нападающий, который набрал 7 очков по гол+пас в десяти матчах текущего сезона бельгийской Жипилье-лиги, а также ранее прошедшего систему Ред Булла из Зальцбурга, что является весьма весомым пунктом в трудовой книжке. Оба мяча казахам вышли типично "бомбардирскими" — первый головой, второй — в ближний угол после подачи с фланга, но наиболее важен тут блестящий прием игрового снаряда от Смаила, не поленитесь, и пересмотрите это взятие ворот ниже. Короче говоря, не Эдином Джеко единым сильна эта Босния и Герцеговина.

Опасность может исходить и с флангов, где слева, к слову, на позиции фулбека выступил Колашинац, а его коллега на противоположном крыле Стеванович, помимо ассиста на первый гол Превляка, еще и выглядел качественно в разрушении.

Счет мог быть и крупнее, забей Босния и Герцеговина все, что создала. Достаточно взглянуть на итоговый xG матча — 2,51 — 0,14.

Турнирный расклад и итог

ГРУППА D 1 Франция 6 3 3 0 8 3 5 12 2 Украина 6 1 5 0 8 7 1 8 3 Босния и Герцеговина 5 1 3 1 7 6 1 6 4 Финляндия 5 1 2 2 5 7 -2 5 5 Казахстан 6 0 3 3 5 10 -5 3



Ничья с Казахстаном была бы на руку сборной Украины, так как в таком случае отрыв от боснийцев составлял бы пять или четыре очка за два тура до финиша при одном матче в запасе у команды Ивайло Петева, но в реальности случился весьма неудобный для нас расклад.

Тем не менее, две победы в очных ставках с бывшим югославским государством позволят коллективу Александра Петракова не сильно заморачиваться этими цифрами и прогнозами. Главное, сыграть в свой футбол и постараться максимально выключить из игры созидательную линию соперника.

Босния и Герцеговина — достаточно качественный и сильный оппонент, способный доставить нам большие неприятности, однако это не непроходимый соперник, к тому же не выглядящий заметно сильнее той же Финляндии, которая едва не обыграла "сине-желтых" в мартовском поединке отбора (Стеванович сравнял счет лишь на 84 минуте).

Так что, удачи игрокам и тренерскому штабу национальной сборной нашей страны в решающей "спарке" против боснийцев! Надеемся, после финального свистка ответной игры в Зенице и возвращении в Украину у Александра Петракова таки будет шанс откупорить обещанное журналистам шампанское, и вместе отпраздновать выход на чемпионат мира в Катаре!