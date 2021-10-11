Долгожданная первая победа в отборочном цикле на катарский чемпионат мира заметно снизила градус волнения в среде поклонников сборной Украины. Три очка, взятые в непростом выезде в Финляндии, заметно улучшили наши шансы на итоговое второе место, которое дает возможность сыграть в стыковых матчах. Правда, для этого необходимо добыть максимальный результат со следующим соперником — Боснией и Герцеговиной. О ней и поговорим.

История

Футбол в Боснии и Герцеговине появился достаточно давно, еще в начале XX века, но это были по большей мере любительские команды. Предшественник боснийского футбольного союза, а именно Сараевский футбольный подсоюз, был основан в 1920 году, входя в состав Югославской ассоциации.

Боснийские клубы были на хорошем счету в местном чемпионате, те же Сараево и Железничар не раз брали золотые медали, а последние даже успели в свое время засветиться в полуфинале Кубка УЕФА в 1985 году.

В начале 90-х в Югославии вспыхнула кровопролитная гражданская война, особенно больно ударившая по боснийцам, в частности боснийским мусульманам. Столица Сараево пребывала в осаде в течении долгих четырех лет, в стране творился хаос, массовые изнасилования, этнические чистки, достаточно вспомнить печально известную резню в Сребренице, словом, всем было далеко не до футбола. Те события не успели как следует стереться в памяти, так что многие до сих пор помнят те ужасные события, в том числе футболисты, как, например, Миралем Пьянич, чья семья вынуждена была спасаться бегством в Люксембург в разгар военных действий на территории некогда мирного государства.

В 1992 году футбольная ассоциация Боснии вышла из состава Югославской, в апреле того же года подала заявку на членство в ФИФА и УЕФА, которая была рассмотрена положительно.

30 ноября 1995 года Босния и Герцеговина сыграла свой первый официальный матч (первый зарегистрированный, так как за два года до этого "сине-желтые" одолели Иран со счетом 3:1, но эта игра не была признана главной футбольной инстанцией) под эгидой ФИФА, уступив Албании  0:2. Примечательно, что эта встреча прошла спустя девять дней после ратификации Дейтонских соглашений, положивших конец войне в Боснии и Герцеговине.

Дебютным отборочным циклом на крупные международные турниры для "драконов" стала квалификация ЧМ-1998, причем одними из соперников по группе стали некогда союзные государства Хорватия и Словения, где они заняли четвертое место. Первый мяч боснийцев в истории отборов на мундиали и Евро забил нынешний спортивный директор мюнхенской Баварии Хасан Салихамиджич, но это не помогло  хорваты разбили соперника со счетом 4:1.

Первые попытки пробиться на большие форумы были безуспешными, если не сказать пожестче. К примеру, в отборе на ЧМ-2002 "звездные" и вовсе одолели лишь Лихтенштейн, без шансов скрутившись Испании, Австрии и Израилю.

В отборах на Евро-2004 и ЧМ-2006 картина была уже совершенно другой  боснийцы были невероятно близки к сотворению сенсации, но все время останавливались в шаге от нее. В первом случае дело было так. В стартовых турах Босния и Герцеговина уступила Румынии и Норвегии с общим счетом 0:7, однако затем выдала четыре победы при одном поражении, всерьез включившись в игру. В финальный матчдэй необходимо было обыграть Данию с любым счетом, чтобы занять первое место, но Боснии это не удалось  ничья 1:1, в итоге откинувшая их на четвертое место.

В квалификации к немецкому мундиалю экс-югославы сенсационно дважды не уступили Испании, на самом турнире угодившую в квартет к сборной Украины, но набрали лишь одно очко с не менее неожиданным победителем группы  Сербией и Черногорией, да-да, тогда это была еще единая страна, а также потеряли два пункта с Литвой, что стоило им хотя бы второго места. Не менее обидно получилось в "ответке" с "красной фурией"  Звездан Мисимович, известный по выступлениям за Баварию, Вольфсбург и московское Динамо, открыл счет на 38 минуте, но Карлосу Марчене удалось забить спасительный мяч на 90+6.

Короче говоря, Босния и Герцеговина является достаточно невезучей сборной. Несмотря на звездное поколение 10-ых во главе с Миралемом Пьяничем и Эдином Джеко она лишь однажды сыграла на крупном турнире  бразильском чемпионате мира в 2014 году.

Там команда, ведомая легендой местного футбола Сафетом Сушичем, заняла третье место, опередив лишь Иран, с которым и были добыты единственные очки (победа 3:1 благодаря голам Джеко, Пьянича и Вршаевича). Как минимум в стартовой встрече с Аргентиной можно вести речь о невезении и мандраже, так как уже на третьей минуте Сеад Колашинац срезал мяч в собственные ворота, ну а роскошный гол Лео Месси, это просто роскошный гол Лео Месси)

После ЧМ-2014 Босния дважды была в шаге от попадания на Евро-2016 и Евро-2020, но оба раза уступала в стыковых матчах, так что у стремительно катящегося к закату золотого поколения команды наверняка полно мотивации пробиться в Катар. Будем надеяться, их амбиции так и не будут удовлетворены.

Стадион

Билино Поле в Зенице. Вмещает более 15 000 человек. Открыт в 1972 году, является домашней ареной для местного далеко не безызвестного футбольного клуба Челик, являющегося трехкратным чемпионом Боснии, дважды оформлявшего "золотой дубль" по итогам сезона, а также трижды бравшего еврокубок!

В 1975 году был завоеван Кубок Интертото, дважды, в 1971 и 1972, Кубок Митропы.

Кроме того, арена в четвертом по населению городе страны является одной из двух домашних для национальной сборной. Еще один, Стадион Грбавица, располагается в столице.

Билино Поле считается неким аналогом Арены Львов для Боснии и Герцеговины. Дело в том, что "желто-синие" практически не проигрывают на этом стадионе, а в период с 1996 до 2006 вообще ни разу не уступила здесь в 15 поединках!

Главные звезды

Несколько слов о Миралеме Пьяниче, который не сыграет в первом матче против Украины из-за повреждения.

Во время гражданской войны в Боснии будущая звезда европейского футбола вынуждена была бежать в Люксембург вместе со своими родителями, где юный Миралем начал свои первые шаги в спорте №1 в Шиффланже-95. Кроме того, к моменту выбора национальной сборной за плечами полузащитника были выступления в юношеских командах родины главных европейских оффшоров, но он патриотично заявил, что будет выступать исключительно за сборную исторической родины.

Карьера Пьянича развивалась постепенно  Мец, далее переход в Лион, на тот момент флагман французского футбола, затем Рома, где талант и способности боснийца оказались оценены по достоинству сполна, и вишенка на торте  отъезд в Турин, где Миралему едва не покорилась Лига чемпионов в составе Ювентуса в 2017 году. Упустим мутный переход в Барселону прошлым летом, и просто констатируем, что после скорого окончания карьеры подобного мастера стандартов и игрока с высочайшим игровым интеллектом в Боснии и Герцеговине в ближайшее время вряд ли удастся найти.

Эдин Джеко

Что тут говорить, звезда, легенда и лучший бомбардир в истории сборной Боснии и Герцеговины в придачу (59 мячей, что практически вдвое больше, чем у ближайшего преследователя в лице Ведада Ибишевича  28!). Кроме того, форвард является еще и рекордсменом по количеству игр в сине-желтой майке  113, следом идет Пьянич с его 99 встречами.

Начинал свою карьеру в Железничаре, откуда позже перебрался в Чехию, но наибольшую известность получил, безусловно, во времена выступлений за Вольфсбург. Сумасшедший тандем Джеко-Графите навсегда вошел в богатый фольклор немецкой Бундеслиги, наколотив на двоих 54 мяча в сезоне-2008/09, что позволило "волкам" в первый и на данный момент последний раз завоевать серебряную салатницу.

Голевые подвиги Эдина заметили в разбогатевшем Манчестер Сити, куда он и перебрался в 2011 году, и в котором сумел дважды стать чемпионом Англии. Тем не менее, главной звездой атаки "горожан" был все же автор "золотого" гола КПР Серхио Агуэро, а остальные бомбардиры (Джеко, Негредо, Йоветич, и др.) вынуждено оставались в тени легендарного аргентинского страйкера.

Зато в Роме босниец успел стать если не легендой для болельщиков римлян, то как минимум культовой фигурой в бордовой части Вечного Города. 260 игр, 119 голов и 55 ассистов! Настоящий вожак.

Минувшим летом Джеко принял решение отправиться восвояси из Рима, подписав соглашение с новоиспеченным чемпионом Италии миланским Интером, искавшим замену для ушедшего в Челси Ромелу Лукаку. Надо сказать, что Эдин начал свое приключение в столице моды весьма неплохо  6+1 в первых семи турах Серии А, словом, этот нападающий сейчас в полном порядке. Украине на заметку.

Сеад Колашинац

Ряды боснийцев после ухода из сборной Асмира Беговича и Эдина Вишчи заметно поредели, так что список главных звезд этой команды замыкается на этом трио. В перспективе он может пополниться полузащитником Милана Раде Круничем, но давайте не торопиться с выводами.

Любопытно, что Сеад начал свое приключение с футболом в Германии, в молодежке Карлсруэ, затем скитался по многочисленным академиям немецких клубов, пока окончательно не осел в Шальке, с которым он стал чемпионом Германии до 19 лет в сезоне-2011/12.

Именно в Гельзенкирхене Колашинац успел блестяще зарекомендовать себя и привлечь внимание топовых европейских коллективов. В 2017 году его подписал лондонский Арсенал, где, правда, боснийский центрбек, скорее, провалился, чем показал поступательный прогресс, не помогла и аренда в родной Шальке в минувшем сезоне, так как момент для этого был самым неподходящим. "Кобальтовые" с оглушительным грохотом провалились в подземелье немецкого футбола, а сам Сеад вместе со своим товарищем по несчастью Шкодраном Мустафи лишь дополнительно "запачкали руки", если можно так сказать.

Несмотря на клубные злоключения в сборной Колашинац является одной из ключевых фигур и просто обязан выйти на поле в поединке с нашей национальной сборной.

 

Украинский след

В этой импровизированной рубрике выделим некогда защитника луганской Зари Тони Шунича, в качестве игрока луганской команды отправившегося на чемпионат мира-2014.

В составе "мужиков" Шунич провел более 60 поединков, в которых отметился 3 ассистами, а после отъезда из Украины успел засветиться в Штутгарте и ныне почившем Палермо.

Кроме того, в июле этого года стан Металлиста 1925 пополнил 18 летний центральный защитник, имеющий опыт выступлений и в опорной зоне, Амар Квакич, перешедший из австрийского Капфенберга. Центрбек имеет и австрийские (родился в Граце), и боснийские корни, а вот за какую сборную он будет играть  покажет время. На данный момент Амар выступает за молодежную сборную Боснии и Герцеговины.

Памятуем и о Николе Василе, в прошлом сезоне основном голкипере Зари (вновь луганчане!), который прошлым летом принял решение отправится в портовый Гамбург, где ныне пылит за местный Санкт-Паули.

Предыдущие встречи со сборной Украины

Ранее не пересекались.

Тренер

Ивайло Петев  достаточно известная личность для болгарского футбола. В бытность игроком он сумел дважды стать чемпионом Болгарии, а после окончания карьеры впервые в истории привести к золотым медалям первенства восходящий на вершину Лудогорец.

Летом 2013 года был уволен из разградского коллектива по весьма странным обстоятельствам, после чего расширил свое портфолио весьма экзотичными клубными вариантами  от Кипра до Саудовской Аравии.

После ухода из польской Ягеллонии нашел свое пристанище в сборной Боснии и Герцеговины, которую он возглавляет с января 2021 года.

При этом наставнике "сине-желтые" проиграли лишь дважды в девяти встречах, успев попутно сыграть вничью с французами.

Состав и тактический рисунок игры

Вместо травмированных Миралема Пьянича и Раде Крунича Ивайло Петев довызвал в сборную Дарио Джумича из Твенте и Санина Прцича из Страсбурга.

Полная заявка на октябрьские поединки отбора выглядит так:

Вратари: Ибрахим Шехич (Коньяспор), Никола Василь (Санкт-Паули), Кенан Пирич (Атромитос)

Защитники: Бранимир Ципетич (Локомотива Загреб), Дарио Джумич (Твенте), Юсуф Газибегович (Штурм), Сеад Колашинац (Арсенал), Элдар Чивич, Аднан Ковачевич (оба  Ференцварош), Анел Ахмедходжич (Мальме), Деннис Хаджикадунич (Ростов), Синиша Саничанин (Партизан), Александар Йовичич (Горица), Айдин Нукич (Тузла)

Полузащитники: Амир Хаджиахметович (Коньяспор), Стипе Лончар (Ференцварош), Санин Прцич (Страсбург), Амер Гояк (Динамо Загреб), Гойко Цимирот (Стандард), Марко Вранчич (Сток Сити), Мирослав Стеванович (Серветт), Ади Налич (Мальме), Алмедин Зилькич (Олимпия)

Нападающие: Эдин Джеко (Интер), Лука Менало (Динамо Загреб), Эрмедин Демирович (Фрайбург), Смаил Превляк (Эйпен)

Давайте не будем акцентировать внимание на сентябрьских поединках отбора, а лучше рассмотрим крайнюю встречу боснийцев с казахами, завершившуюся победой нашего будущего соперника  2:0.

Не исключено, что коуч "золотых лилий" может сыграть с Украиной более компактными 4-1-4-1, однако не исключен и вариант, близкий команде Александра Петракова  в три центральных защитника. С Казахстаном Босния сыграла в расстановке 3-5-2.

Шехич  Ахмедходжич, Ковачевич, Цивич  Стеванович, Цимирот (Налич, 62), Хаджиахметович, Гояк, Колашинац  Джеко, Превляк (Демирович, 80).

В отличии от предыдущей встречи с нашим недавним обидчиком, завершившейся вничью 2:2, на сей раз боснийцы невероятно уверенно переиграли команду Байсуфинова, отличившись по голу в каждом из таймов, оба которых оказались на счету форварда Эйпена Смаила Превляка.

Отличный нападающий, который набрал 7 очков по гол+пас в десяти матчах текущего сезона бельгийской Жипилье-лиги, а также ранее прошедшего систему Ред Булла из Зальцбурга, что является весьма весомым пунктом в трудовой книжке. Оба мяча казахам вышли типично "бомбардирскими"  первый головой, второй  в ближний угол после подачи с фланга, но наиболее важен тут блестящий прием игрового снаряда от Смаила, не поленитесь, и пересмотрите это взятие ворот ниже. Короче говоря, не Эдином Джеко единым сильна эта Босния и Герцеговина.

Опасность может исходить и с флангов, где слева, к слову, на позиции фулбека выступил Колашинац, а его коллега на противоположном крыле Стеванович, помимо ассиста на первый гол Превляка, еще и выглядел качественно в разрушении.

Счет мог быть и крупнее, забей Босния и Герцеговина все, что создала. Достаточно взглянуть на итоговый xG матча  2,51  0,14.

Турнирный расклад и итог

ГРУППА D
1 Франция 6 3 3 0 8 3 5 12
2 Украина 6 1 5 0 8 7 1 8
3 Босния и Герцеговина 5 1 3 1 7 6 1 6
4 Финляндия 5 1 2 2 5 7 -2 5
5 Казахстан 6 0 3 3 5 10 -5 3


Ничья с Казахстаном была бы на руку сборной Украины, так как в таком случае отрыв от боснийцев составлял бы пять или четыре очка за два тура до финиша при одном матче в запасе у команды Ивайло Петева, но в реальности случился весьма неудобный для нас расклад.

Тем не менее, две победы в очных ставках с бывшим югославским государством позволят коллективу Александра Петракова не сильно заморачиваться этими цифрами и прогнозами. Главное, сыграть в свой футбол и постараться максимально выключить из игры созидательную линию соперника.

Босния и Герцеговина  достаточно качественный и сильный оппонент, способный доставить нам большие неприятности, однако это не непроходимый соперник, к тому же не выглядящий заметно сильнее той же Финляндии, которая едва не обыграла "сине-желтых" в мартовском поединке отбора (Стеванович сравнял счет лишь на 84 минуте).

Так что, удачи игрокам и тренерскому штабу национальной сборной нашей страны в решающей "спарке" против боснийцев! Надеемся, после финального свистка ответной игры в Зенице и возвращении в Украину у Александра Петракова таки будет шанс откупорить обещанное журналистам шампанское, и вместе отпраздновать выход на чемпионат мира в Катаре!