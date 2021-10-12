ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, анонсируют матч между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Украинской сборной предстоит сыграть два очень важных поединка против Боснии и Герцеговины, которые ответят на вопрос, будет ли украинская национальная команда продолжать борьбу за право сыграть на ЧМ-2022.

Украина – Босния и Герцеговина

Вторник, 12 октября, 21:45. Стадион Арена-Львов, Львов. Феликс Цвайер (Германия) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1 и на ТРК Украина.

Украинская сборная в фартовом Львове проведет очень важный поединок против Боснии и Герцеговины. Подопечные Александра Петракова в Финляндии сумели сделать то, чего украинские болельщики ждали от них уже очень давно – добыли победу. Нельзя говорить о том, что эта победа была уверенной и полностью заслуженной. Статистика матча говорит об обратном. Сценарий поединка в заключительной его части вполне мог повториться с выездом в Казахстан. Украина также нервно удерживала минимальное преимущество, но в отличие от игры с казахами, удержать сумела.

Эта победа позволила украинцам рассчитывать на собственные силы в предстоящих матчах. Теоретически 4 очка в матчах против Боснии и Герцеговины должно хватить для того, чтобы занять второе место в группе. Не хватит их только, если Финляндия совершит подвиг и в оставшихся трех играх обыграет казахов, боснийцев и французов.

Босния и Герцеговина – крепкая команда, у которой атакующий потенциал гораздо выше. Главная звезда – нападающий Интера Эдин Джеко. Еще один звездный игрок соперника – Миралем Пьянич. Он не сыграет против Украины в ближайшем матче по причине травмы, что безусловно плюс для нас.

С одной стороны, боснийцы по своему потенциалу не шибко сильнее финнов, но понимая сильные качества Джеко и того же Превляка, становится немного страшно. Ведь против той Финляндии у нашей сборной были огромные проблемы при стандартах и в игре на втором этаже. Пукки сумел знатно потерзать нашу оборону. По этой причине нет уверенности, что Джеко не сможет как минимум повторить успех финского форварда.

Что касается стартовых составов, то в Финляндии мы увидели оптимальный состав сборной на текущий момент. Больших изменений ожидать не стоит. Оборонительная линия теоретически может измениться только на левом краю, где с первых минут мы вполне можем увидеть Корниенко. Трио центральных защитников будет неизменным. В воротах, скорее всего, появится Пятов, сыгравший достаточно уверенно в Финляндии. Справа появление Караваева маловероятно. В центре поля может появиться Сидорчук вместо Степаненко, но только лишь в том случае, если Тарас не успеет полностью восстановиться к предстоящей игре. Возможен вариант с выходом Зубкова с первых минут, ведь все мы знаем, что выносливость и быстрое восстановление – далеко не самые сильные качества Виктора Цыганкова, а потому лидера киевлян Александр Петраков может приберечь на второй тайм.

Напомним, мы снова можем голосовать за лучшего игрока сборной — Лева Матчу! Выбирай Лева Матчу прямо во время поединка нашей сборной. Лев Матчу – инициатива спонсора сборной "Львівське", где каждый болельщик может сделать свой выбор и отдать свой голос за лучшего игрока. "Мільйони українців – одна збiрна!"

Положение команд в рейтинге ФИФА

Украина – 27

Босния и Герцеговина – 57

Статистика команд за последние 10 матчей

Комментарии перед матчем

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков:

"Я не смотрел за играми Боснии и Герцеговины. Был занят только Финляндией. Когда сел в самолет после игры в Хельсинки, мне дали информацию, и я тут же прочитал все о нашем следующем сопернике, посмотрел последний матч, против Казахстана. Посмотрел затем еще и их матч против Франции. Сейчас мне дали разный материал. Вчера с парнями перед тренировкой минут 20 посмотрели нарезки с моментами Боснии. Сегодня у нас будет получасовое теоретическое занятие перед игрой. Как-то так".

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов:

"На теоретическом занятии, мы уже посмотрели игру сборной Боснии, нюансы атаки, обороны, переходов. Это совсем другая команда, по сравнению с Финляндией. Хотя тактически, расстановкой – они похожи. Качество футболистов Боснии выше. Там люди играют в АПЛ, Серии А. Есть нападающий – Джеко, против Интера которого мы тоже играем.

Серьезная сборная, мы понимаем, что нам предстоит, мы готовимся. Будем искать свои ключи к тому, чтобы победить. Во Львове особая атмосфера. Особая история: сборная и Львов, поэтому я всех приглашаю. Мы Вас очень любим и ценим. Без вас мы не сможем победить".

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук:

"Все разговоры с тренером должны оставаться в раздевалке. Все знают Петракова как отличного мотиватора, я это уже успел почувствовать, так как работали с ним давным-давно. Поверьте, так хорошо, как я, его никто не знает в плане мотивации. Мы его уважаем и чувствуем страх, когда он злой".

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua