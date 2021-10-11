ЧМ-2022. Отбор

Завершились три поединка отбора на чемпиона мира.

В рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года сборная Германии гостила у Северной Македонии и добилась разгромной победы.

Северная Македония — Германия 0:4

Голы: Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусиала, 83

Северная Македония: Димитриевски — Муслиу, Ристовски (Ашковски, 77), Велкоски, Алиоски — Костадинов (Ристевски, 77), Николов (Ракип, 58), Чурлинов, Адеми (Спировски, 29) — Элмаз, Яхович (Миовски, 58).

Германия: Нойер — Зюле, Керер, Клостерманн, Раум — Киммих, Хаверц (Адейеми, 61), Горетцка (Виртц, 61) — Мюллер (Нойхаус, 80), Вернер (Мусиала, 74), Гнабри (Хофманн, 74).

Предупреждения: Ристовски — Хаверц

Сборная Нидерландов, в свою очередь, принимала на своем поле Гибралтар и отправила в ворота соперника шесть безответных мячей.

Нидерланды - Гибралтар 6:0

Голы: Ван Дейк, 9, Депай, 21, 45+3, Думфрис, 48, Груневельд, 75, Мален, 86

Нидерланды: Бейло — ван Дейк, Блинд, де Врей, Думфрис — Классен, де Йонг (Вегхорст, 60), Бергейс (Данджума, 60), Вейналдум — Ланг (Мален, 78), Депай.

Гибралтар: Банда — Босио (Ронан, 46), Чиполина (Бритто, 46), Оливеро, Валарино — Эннесли, Уокер (Хассан, 80), Уайзмэн, Торилла — Чиполина, Стайч (Кассиаро, 62).

Предупреждение: Торилла

Сборная Хорватии же на своем поле играла против Словакии и в боевом поединке набрала один балл.

Хорватия — Словакия 2:2

Голы: Крамарич, 25, Модрич, 71 — Шранц, 20, Хараслин, 45

Хорватия: Ливакович — Баришич, Гвардиол, Вида, Станишич (Ливая, 67) — Иванушец (Влашич, 46), Перишич, Пашалич (Брекало, 60), Брозович, Модрич — Крамарич (Сучич, 85).

Словакия: Родак — Шкриньяр, Шатка, Пекарик — Ганцко, Куцка (Йирка, 85), Хамшик (Беро, 41), Хараслин (Косцелник, 72), Грошовски — Альмаши, Шранц.