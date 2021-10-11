ЧМ-2022. Отбор
Завершились три поединка отбора на чемпиона мира.
Радость игроков сборной Германии, getty images
11 октября 2021, 23:45
В рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года сборная Германии гостила у Северной Македонии и добилась разгромной победы.
Северная Македония — Германия 0:4
Голы: Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусиала, 83
Северная Македония: Димитриевски — Муслиу, Ристовски (Ашковски, 77), Велкоски, Алиоски — Костадинов (Ристевски, 77), Николов (Ракип, 58), Чурлинов, Адеми (Спировски, 29) — Элмаз, Яхович (Миовски, 58).
Германия: Нойер — Зюле, Керер, Клостерманн, Раум — Киммих, Хаверц (Адейеми, 61), Горетцка (Виртц, 61) — Мюллер (Нойхаус, 80), Вернер (Мусиала, 74), Гнабри (Хофманн, 74).
Предупреждения: Ристовски — Хаверц
Сборная Нидерландов, в свою очередь, принимала на своем поле Гибралтар и отправила в ворота соперника шесть безответных мячей.
Нидерланды - Гибралтар 6:0
Голы: Ван Дейк, 9, Депай, 21, 45+3, Думфрис, 48, Груневельд, 75, Мален, 86
Нидерланды: Бейло — ван Дейк, Блинд, де Врей, Думфрис — Классен, де Йонг (Вегхорст, 60), Бергейс (Данджума, 60), Вейналдум — Ланг (Мален, 78), Депай.
Гибралтар: Банда — Босио (Ронан, 46), Чиполина (Бритто, 46), Оливеро, Валарино — Эннесли, Уокер (Хассан, 80), Уайзмэн, Торилла — Чиполина, Стайч (Кассиаро, 62).
Предупреждение: Торилла
Сборная Хорватии же на своем поле играла против Словакии и в боевом поединке набрала один балл.
Хорватия — Словакия 2:2
Голы: Крамарич, 25, Модрич, 71 — Шранц, 20, Хараслин, 45
Хорватия: Ливакович — Баришич, Гвардиол, Вида, Станишич (Ливая, 67) — Иванушец (Влашич, 46), Перишич, Пашалич (Брекало, 60), Брозович, Модрич — Крамарич (Сучич, 85).
Словакия: Родак — Шкриньяр, Шатка, Пекарик — Ганцко, Куцка (Йирка, 85), Хамшик (Беро, 41), Хараслин (Косцелник, 72), Грошовски — Альмаши, Шранц.