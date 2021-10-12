ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.
Бурак Йылмаз, World Cup
12 октября 2021, 07:26
В рамках отборочного поединка на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сборная Латвии принимала на своем поле Турцию.
Турецкой команде удалось одержать победу в данном противостоянии только благодаря голу Бурака Йылмаза, который реализовал пенальти на последних минутах встречи, сохранив тем самым шансы на выход на мундиаль.
Обзор матча:
Латвия — Турция 1:2
Голы: Демирал, 70 (автогол) — Дурсун, 75, Йылмаз, 90 (с пенальти)