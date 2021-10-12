В рамках отборочного поединка на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сборная Латвии принимала на своем поле Турцию.

Турецкой команде удалось одержать победу в данном противостоянии только благодаря голу Бурака Йылмаза, который реализовал пенальти на последних минутах встречи, сохранив тем самым шансы на выход на мундиаль. 

Обзор матча:


Латвия — Турция 1:2
Голы: Демирал, 70 (автогол) — Дурсун, 75, Йылмаз, 90 (с пенальти)