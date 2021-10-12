ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Хорватии встретилась с национальной командой Словакии.

Гости первыми открыли счет на 20 минуте усилиями Шранца, но спустя пять минут Крамарич сравнял цифры на табло. В самой концовке первого тайма Хараслин вывел словаков вперед, но в середине второго тайма Модрич спас хорватов от поражения.

Обзор матча:

Хорватия — Словакия 2:2

Голы: Крамарич, 25, Модрич, 71 — Шранц, 20, Хараслин, 45

Хорватия: Ливакович — Баришич, Гвардиол, Вида, Станишич (Ливая, 67) — Иванушец (Влашич, 46), Перишич, Пашалич (Брекало, 60), Брозович, Модрич — Крамарич (Сучич, 85).

Словакия: Родак — Шкриньяр, Шатка, Пекарик — Ганцко, Куцка (Йирка, 85), Хамшик (Беро, 41), Хараслин (Косцелник, 72), Грошовски — Альмаши, Шранц.