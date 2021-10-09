ЧМ-2022. Отбор

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В рамках группового этапа отборочного цикла к чемпионат мира 2022 года cборная Хорватии отправилась в гости к Кипру и победила с разгромным счетом.

Перишич распечатал ворота соперника в концовке первой половины игры, а Гвардиол и Ливайя установили финальный счет.

Обзор матча:

Кипр — Хорватия 0:3

Голы: Перишич, 45+2, Гвардиол, 80, Ливайя, 90+2

Кипр: Михаил — Иоанну, Сотириу, Андреу, Псалтис, Кастанос — Авраам (Антониадис, 60), Питтас (Ционис, 46), Артиматас (Кирьяку, 69) — Папулис (Лоизу, 69), Сотириу.

Хорватия: Ливакович — Станишич, Гвардиол, Чалета-Цар, Соса — Ковачич (Пашалич, 63), Модрич (Иванушец, 84), Влашич (Брекало, 68), Брозович (Якич, 84), Перишич — Крамарич (Ливайя, 68).

Предупреждение: Станишич