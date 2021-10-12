ЧМ-2022. Отбор
Завершились матчи отбора на ЧМ-2022.
Сборная Швеции, Getty images
12 октября 2021, 23:45
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 завершились два противостояния.
Сборная Швеции дома сумела переиграть Грецию. В первом тайме команды не отличались, а во втором шведы забили дважды. Сначала пенальти реализовал Форсберг, а на 69 отличился голом Исак.
Швеция — Греция 2:0
Голы: Форсберг, 59, Исак, 69
Швеция: Ольсен, Крафт, Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон, Форсберг (Ольссон, 87), Ольссон, Экдаль (Каюсте, 82), Классон (Сванберг, 82), Квайсон (Дьекереш, 87), Исак.
Греция: Влаходимос, Яннулис (Лимниос, 84), Мавропанос, Цимикас, Андруцос, Масурас (Цолис, 71), Сиопис (Пелкас, 71), Бакасетас, Бухалакис, Хацидьякос, Павлидис (Дувикас, 75).
Предупреждения: Мавропанос, Экдаль, Бакасетас, Хацидьякос.
Удаление
: Хацидьякос .
Сборная Грузии на выезде дожала Косово. У гостей забивали Окриашвили и Давиташвили. Единственный гол за хозяев провел Мурики.
Косово — Грузия 1:2
Голы: Мурики, 45 - Окриашвили, 11, Давиташвили, 82
Косово: Мурич, Войвода, Алити, Ррахмани, Дрешевич, Халими (Лошай, 74), Фазлии, Рашани (Кастрати, 59), Целина, Рашица (Бютюки, 74), Мурики.
Грузия: Лория, Кашия, Двали, Какабадзе, Гиорбелидзе (Азаров, 80), Окриашвили (Квилитая, 72), Цитаишвили (Чабрадзе, 72), Кварацхелия (Давиташвили, 72), Квеквескири, Лобжанидзе, Гвилия.
Предупреждения: Дрешевич, Рашани, Гиорбелидзе, Окриашвили.