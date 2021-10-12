В рамках отбора на чемпионат мира-2022 завершились два противостояния.

Сборная Швеции дома сумела переиграть Грецию. В первом тайме команды не отличались, а во втором шведы забили дважды. Сначала пенальти реализовал Форсберг, а на 69 отличился голом Исак.

Швеция — Греция 2:0

Голы: Форсберг, 59, Исак, 69

Швеция: Ольсен, Крафт, Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон, Форсберг (Ольссон, 87), Ольссон, Экдаль (Каюсте, 82), Классон (Сванберг, 82), Квайсон (Дьекереш, 87), Исак.
Греция: Влаходимос, Яннулис (Лимниос, 84), Мавропанос, Цимикас, Андруцос, Масурас (Цолис, 71), Сиопис (Пелкас, 71), Бакасетас, Бухалакис, Хацидьякос, Павлидис (Дувикас, 75).
Предупреждения: Мавропанос, Экдаль, Бакасетас, Хацидьякос.
Удаление: Хацидьякос .

Сборная Грузии на выезде дожала Косово. У гостей забивали Окриашвили и Давиташвили. Единственный гол за хозяев провел Мурики.

Косово — Грузия 1:2

Голы: Мурики, 45 - Окриашвили, 11, Давиташвили, 82

Косово: Мурич, Войвода, Алити, Ррахмани, Дрешевич, Халими (Лошай, 74), Фазлии, Рашани (Кастрати, 59), Целина, Рашица (Бютюки, 74), Мурики.
 
Грузия: Лория, Кашия, Двали, Какабадзе, Гиорбелидзе (Азаров, 80), Окриашвили (Квилитая, 72), Цитаишвили (Чабрадзе, 72), Кварацхелия (Давиташвили, 72), Квеквескири, Лобжанидзе, Гвилия.
 
Предупреждения: Дрешевич, Рашани, Гиорбелидзе, Окриашвили.