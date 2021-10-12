ЧМ-2022. Отбор

Завершились матчи отбора на ЧМ-2022.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 завершились два противостояния.

Сборная Швеции дома сумела переиграть Грецию. В первом тайме команды не отличались, а во втором шведы забили дважды. Сначала пенальти реализовал Форсберг, а на 69 отличился голом Исак.

Швеция — Греция 2:0

Голы: Форсберг, 59, Исак, 69

Швеция: Ольсен, Крафт, Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон, Форсберг (Ольссон, 87), Ольссон, Экдаль (Каюсте, 82), Классон (Сванберг, 82), Квайсон (Дьекереш, 87), Исак.

Греция: Влаходимос, Яннулис (Лимниос, 84), Мавропанос, Цимикас, Андруцос, Масурас (Цолис, 71), Сиопис (Пелкас, 71), Бакасетас, Бухалакис, Хацидьякос, Павлидис (Дувикас, 75).

Предупреждения: Мавропанос, Экдаль, Бакасетас, Хацидьякос.