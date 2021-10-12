ЧМ-2022. Отбор
Завершились матчи отбора на ЧМ-2022.
Сборная Швейцарии, Getty Images
12 октября 2021, 23:57
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 завершились два противостояния.
Сборная Швейцарии на выезде не оставила шансов Литве, переиграв их со счетом 0:4. Дубль в свой актив записал Эмболо, и по голу Штеффен и Гавранович.
Швейцария - Литва 4:0
Голы: Эмболо, 31, 45, Штеффен, 42, Гавранович, 90+4
Литва: Шеткус, Гирдвайнис (Гашпуйтис, 89), Шаткус, Бараускас, Сливка (Вербицкас, 46), Баравикас, Ласицкас, Мегелайтис (Арманавичюс, 89), Черных (Велюлис, 83), Лаукжямис (Казлаускас, 46), Новиковас.
Швейцария
: Зоммер, Эльведи, Родригес (Гарсия, 46), Видмер, Шер, Цубер (Варгас, 68), Фройлер, Штеффен (Фасснахт, 68), Соу, Шакири (Гавранович, 76), Эмболо (Иттен, 89).
Сборная Болгарии несколько неожиданно обыграла Северную Ирландию со счетом 2:1. На гол от Вашингтона Неделев ответил двумя взятиями ворот.
Болгария - Северная Ирландия 2:1
Голы: Неделев, 53, 63 — Вашинтон, 35
Болгария: Караджов, Турицов, Христов, Христов, Велковски, Чочев, Неделев (Янков, 73), Цонев (Илиев, 46), Цонев (Малинов, 73), Десподов (Божиков, 90), Илиев (Крастев, 80).
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Кэткарт, Бэллард (Макгинн, 82), Флэнаган, Макнейр, Брэдли (Джонс, 68), Фергюсон, Дэвис, Томпсон, Вашингтон (Чарльз, 82), Мадженнис (Даллас, 67).
Предупреждения: Бэллард, Даллас, Малинов.