ЧМ-2022. Отбор

Завершились матчи отбора на ЧМ-2022.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 завершились два противостояния.

Сборная Швейцарии на выезде не оставила шансов Литве, переиграв их со счетом 0:4. Дубль в свой актив записал Эмболо, и по голу Штеффен и Гавранович.

Швейцария - Литва 4:0

Голы: Эмболо, 31, 45, Штеффен, 42, Гавранович, 90+4

Литва: Шеткус, Гирдвайнис (Гашпуйтис, 89), Шаткус, Бараускас, Сливка (Вербицкас, 46), Баравикас, Ласицкас, Мегелайтис (Арманавичюс, 89), Черных (Велюлис, 83), Лаукжямис (Казлаускас, 46), Новиковас.