ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию результаты завершившихся матчей квалификационного раунда.
Израиль празднует победу, football.org.il
12 октября 2021, 23:56
В группе F отборочного раунда на чемпионат мира-2022 завершились матчи восьмого тура. Сборная Дании минимально обыграла дома Австрию, Шотландия справилась на выезде с Фарерскими островами, а Израиль выиграл у Молдовы со счетом 2:1.
Дания – Австрия 1:0
Гол: Мэле, 53.
Дания: Шмейхель, Мэле, Кьер, Вестергор, Васс (Нергор, 90), Дамсгор (Дольберг, 44), Дилэйни (Йенсен, 90), Ольсен (Ларсен, 77), Хейбьерг, Кристенсен, Поульсен.
Австрия: Бахманн, Триммель, Алаба, Хинтереггер, Пош, Забитцер, Ильзанкер (Онисиво, 72), Гриллич, Лаймер (Кайнц, 83), Грюлль (Грегорич, 83), Кара (Шауб, 72).
Предупреждения: Васс (31), Триммель (47), Забитцер (90).
Фарерские острова – Шотландия 0:1
Гол: 86 Дайкс, 86.
Фарерские о-ва: Гестссон, Ватнхамар, Йоунссон, Давидсен (Кнудсен, 59), Соренсен, Эдмундссон (Ольсен, 90), Ольсен, Наттестад, Ханссон (Фредериксен, 90), Ватнсдаль (Аскхам, 59), Фэре.
Шотландия: Гордон, Тирни, Хэнли, Хендри (Макгрегор, 68), Робертсон, Фрэйзер (Паттерсон, 83), Мактомини, Макгинн, Гилмор (Купер, 90), Кристи (Нисбет, 83), Дайкс.
Предупреждения: Кристи (38), Дайкс (67), Хэнли (82), Мактомини (90), Ольсен (90).
Израиль – Молдова 2:1
Голы:Захави, 28, Даббур, 49 – Николэеску, 90+5.
Израиль: Марциано, Даса (Подгоряну, 87), Абу-Абайд, Абу-Ханна (Арад, 46), Натхо (Кинда, 64), Менахем, Перец, Битон, Соломон, Захави, Даббур (Абада, 74).
Молдова: Аврам, Жардан, Армаш, Посмак, Рябчук, Ионицэ, Дрос (Спэтару, 64), Кочук (Гынсарь, 46), Рацэ, Потырнике (Болохан, 11), Пунтус (Николэеску, 46).
Предупреждения: Рябчук (45), Спэтару (82), Рацэ (90).
Удаление: Рябчук (85).