ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию результаты завершившихся матчей квалификационного раунда.
Англия – Венгрия, Getty Images
13 октября 2021, 00:17
В матчах восьмого тура отборочного раунда ЧМ-2022 в группе I сборная Англии сыграла вничью в домашней встрече с Венгрией, Польша в прерванном поединке добыла минимальную победу над Албанией, а Андорра одержала крупную победу над Сан-Марино.
Англия – Венгрия 1:1
Голы: Шаллаи, 24, пенальти, – Стоунз, 37.
Англия: Пикфорд, Уокер, Мингз, Шоу, Стоунз, Фоден, Маунт, Грилиш (Сака, 62), Райс, Стерлинг (Хендерсон, 76), Кейн (Абрахам, 76; Уоткинс, 90).
Венгрия: Гулачи, Него (Болла, 90), Кечкеш, Салаи, Надь, Шаллаи (Хан, 79), Надь, Собослаи (Николич, 90), Шафер (Вечеи, 79), Шен (Холендер, 68), Ланг.
Предупреждения: Шоу (23), Шафер (41), Собослаи (90).
Албания – Польша 0:1
Гол: Швидерски 77.
Албания: Бериша, Хюсай, Исмаили, Кумбулла, Весели, Рамадани, Баре (Чокай 84), Траши (Ленджани 65), Роши (Байрами 78), Манай, Узуни (Броя 58)
Польша: Щенсны, Беднарек (Гелик 90+2), Глик, Давидович, Крыховяк, Пухач (Берешиньский 90), Модер (Клих 46), Зелиньский, Юзвяк (Франковский 71), Левандовский, Букса (Швидерски 70)
Предупреждения: Исмаили (34), Хюсай (49), Рамадани (88), Букса (39), Беднарек (51), Пухач (90).
Сан-Марино – Андорра 0:3
Голы: Пухоль, 10, Морено, 53, Рикард, 89.
Сан-Марино: Бенедеттини, Фаббри, Симончини, Грандони, Чензони (Чеккароли, 68), Баттистини, Голинуччи, Голинуччи, Муларони (Витайоли, 60), Нанни, Томассини (Хирш, 68).
Андорра: Икер Альварес, Сан-Николас (Паблос, 90), Алаведра, Сервос, Мартинес (Рубио, 84), Алаэс, Валес, Макс Льовера, Рикард (Ребес, 90), Пухоль (Вьейра, 90), Морено (Вьейра, 77).
Предупреждения: Симончини (22), Сан-Николас (28), Голинуччи (63), Чензони (66), Грандони (84).