ЧМ-2022. Отбор

Вашему вниманию обзор скандального поединка.

В рамках отборочного этапа к Чемпионату мира-2022 года в Катаре Албания принимала на своем поле сборную Польши.

Подопечные Паулу Соузы сумели вырвать победу в поединке, благодаря голу Швидерски на 77-й минуте матча.

Сам матч после этого был прерван на 15 минут, так как фанаты хозяев поля забросали польский футболистов бутылками и другими различными предметами во время празднования забитого мяча.

Албания – Польша 0:1

Гол: Швидерски 77.

Албания: Бериша, Хюсай, Исмаили, Кумбулла, Весели, Рамадани, Баре (Чокай 84), Траши (Ленджани 65), Роши (Байрами 78), Манай, Узуни (Броя 58)

Польша: Щенсны, Беднарек (Гелик 90+2), Глик, Давидович, Крыховяк, Пухач (Берешиньский 90), Модер (Клих 46), Зелиньский, Юзвяк (Франковский 71), Левандовский, Букса (Швидерски 70)

Предупреждения: Исмаили (34), Хюсай (49), Рамадани (88), Букса (39), Беднарек (51), Пухач (90).