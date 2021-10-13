ЧМ-2022. Отбор

Организация не нашла подтверждений факту расизма.

ФИФА прекратила расследование в отношении защитника сборной Польши Камиля Глика на предмет проявления расовой нетерпимости.

Сборная Англии обвинила Глика в сентябре в том, что тот использовал расистскую фразу в отношении Кайла Уокера в ходе конфликта на матче квалификации к ЧМ-2022.

В первом тайме на поле произошла стычка с участием Уокера, Глика и Магуаера.

Менеджер сборной Англии Эмили Уэбб сообщил резервному арбитру, что футболист их национальной команды подвергся расизму. Тем не менее, ФИФА не нашла доказательств этому факту, после чего сняла все обвинения с 33-летнего футболиста, сообщает пресс-служба сборной Польши.

Напомним, заключительные два матча отборочного этапа к ЧМ-2022 сборная Польши проведет против Андорры и Венгрии 12 и 15 ноября соответственно.