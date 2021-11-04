ЧМ-2022. Отбор

Организация объявила вердикт относительно поведения шотландских фанатов.

В седьмом туре отбора к Чемпионату мира-2022 Шотландия принимала на своем поле Израиль (3:2).

Перед стартом поединка поклонники хозяев освистали государственный гимн Израиля, что не могло остаться незамеченным руководящим футбольными органом. ФИФА оштрафовала шотландскую футбольную ассоциацию на 8 тысяч фунтов.

Также организация применила санкции к Молдове, болельщики которой применили беспилотник во время матча с Шотландией (1:0). Молдова также оштрафована на 8 тысяч фунтов.

Следующий матч сборная Шотландии проведет против сборной Молдовы в пятницу, 12 ноября в 19:00.

Израилю же предстоит встретиться с Австрией в этот же день в 21:45 по киевскому времени.