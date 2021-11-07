ЧМ-2022. Отбор

Наставник французской сборной поделился планами на будущее.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что в будущем, после того как он завершит тренировать национальную команду, он может возглавить клуб.

"Я не знаю, какой будет моя жизнь после сборной. Думаю, все будет хорошо. Возможно, я вернусь к работе с клубами. Не знаю, с каким, но думаю, что с хорошим. Это больше нужно для моего ума и тела, мне нужен адреналин. Когда я не нахожусь на поле, то не чувствую этого напряжения.

Должность в Федерации футбола Франции? Мне это не нужно. Это больше политическая роль, она сильно отличается от работы на поле. Хотя если она заинтересует меня в будущем, то почему бы и нет. Прямо сейчас я хочу оставаться ближе к полю", — приводит слова Дешама L’Equipe.

Напомним, до того как Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году, он работал с Монако, Ювентусом и Марселем.

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