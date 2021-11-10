ЧМ-2022. Отбор

На ситуацию пришлось реагировать даже президенту Федерации футбола Франции.

Нападающий мадридского Реала и сборной Франции Карим Бензема уже в скором времени будет вынужден предстать перед Версальским судом в качестве обвиняемого по делу о шантаже полузащитника Матье Вальбуэна в 2015-м году, из-за которого в свое время форвард оставался вне заявки национальной команды.

Однако, на этот раз руководство Федерации футбола Франции будет куда более осмотрительным в своих решениях, а ее президент, Ноэль Ле Гра, уже успел заявить, что Бензема не угрожает исключение из состава национальной команды, вне зависимости от того, каким будет финальный вердикт в ходе судебного разбирательства.

"Бензема будет наказан исключением из состава сборной Франции? Нет, ни в коем случае. Он всегда будет нести ответственность за свои поступки, однако наказывать его подобным образом в очередной раз мы не намерены.

Даже если вам вынесли приговор к условному лишению свободы, у вас все равно сохраняется право на его обжалование. Поэтому, вопрос о положении Бензема в составе национальной команды в ближайшем или дальнейшем будущем не будет подниматься. Вне зависимости от того, что скажет суд в ходе этого дела.

Я никогда не буду вмешиваться в то, какой выбор делает Дидье Дешам. Наш главный тренер сам решает, какой именно футболист ему нужен для решения тех или иных задач.

Что касается будущего самого наставника, то, если Франция попадет на чемпионат мира, то оно точно не изменится. Мы достаточно тесно общаемся с Дешамом, поэтому в нужное время просто сядем, и обговорим положение дел и его будущее во главе команды.

Обновлять контракт сейчас никто не станет — этого нет в наших планах. После чемпионата мира? Кто знает, может и начнем новую страницу в истории наших отношений.

Дешам лично мне говорил, что хочет поработать на клубном уровне. Вы же не думаете, что он будет руководить сборной Франции 50 лет, правда? Все зависит от нашего выступления на чемпионате мира-2022. Если он пройдет неудачно, и наставник скажет, что не готов оставаться дальше, я не буду препятствовать его уходу", — осторожно намекнул функционер.

Напомним, что сборная Франции на данный момент лидирует в отборочной группе, в которой также принимает участие сборная Украины, набрав 12 очков за шесть матчей, и имея при этом в запасе игры против Казахстана и Финляндии.