ЧМ-2022. Отбор

Хавбек будет готовиться к поединкам с Арменией.

Полузащитник Мариуполя Стефан Спировски получил вызов в сборную Северной Македонии, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Вместе с национальной командой Спировски будет готовиться к двум поединкам с Арменией в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Матчи между командами состоятся 11 и 14 ноября.

За два тура до окончания отбора Северная Македония и Армения делят между собой третью строчку в группе J, имея в активе по 12 очков.

Спировски провел за сборную 39 матчей, отличившись одним голом. В текущем сезоне 31-летний игрок отыграл 5 поединков в составе Мариуполя, отличившись одним голом.