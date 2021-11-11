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  • ЧМ-2022. Отбор

    11 ноября 2021, 23:59

    Россия — Кипр 6:0 Видео голов и обзор матча

    Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

    facebook.com/TeamRussia
    facebook.com/TeamRussia 11 ноября 2021, 23:59

    Сборная России в матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года разгромила национальную команду Кипра со счетом 6:0.

    Победу подопечным Валерия Карпина принесли забитые мячи в исполнении Смолова, Мостового, Сутормина и Заболотного, а Ерохин оформил дубль, забив первый и последний мяч в матче.

    После девяти игр Россия находится на первом месте в группе Н, имея в своем активе 22 набранных очка, а у Кипра — пять баллов после и последняя шестая строчка.

    Обзор матча:

    Россия - Кипр 6:0
    Голы: Ерохин, 4, 87, Смолов, 55, Мостовой, 56, Сутормин, 62, Заболотный, 82

    Команды

    Кипр Россия

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