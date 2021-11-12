ЧМ-2022. Отбор

Команда Тите еще не проигрывала в текущем отборочном цикле.

В рамках 13-го тура квалификационного этапа чемпионата мира-2022 сборная Бразилии продолжила сохранять за собой статус команды, которую еще никто не смог обыграть в текущей кампании. В своем очередном домашнем поединке команда Тите минимально обыграла Колумбию за счет результативного удара Лукаса Пакета в середине второго тайма.

Примечательно, что данного результата, в совокупности с 11-очковым отрывом от ближайшего преследователя Аргентины, а также 18-очкового отрыва от идущей на пятой строчке (последнее место, дающее право принять участие в плей-офф от данной конференции), было достаточно для того, чтобы за шесть туров до конца отборочного этапа считать "пентакампеонов" полноценным участником будущего мундиаля.

Бразилия — Колумбия 1:0

Гол: Пакета, 72



Бразилия: Алиссон — Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Алекс Сандро — Фред (Винииус, 46), Каземиро, Пакета (Фабиньо, 86) — Рафинья (Антони, 64), Жезус (Кунья, 64), Неймар.



Колумбия: Оспина — Муньос (Родригес, 78), Санчес, Тесильо, Мохика (Куэльяр, 55) — Лерма, Барриос (Муриэль, 78), Морено — Куадрадо, Сапата (Борха, 66), Диас (Мартинес, 66).

Предупреждения: Фред, Неймар, Каземиро, Винисиус — Мохика, Барриос, Куадрадо.