ЧМ-2022. Отбор

Один из лучших игроков Наполи этого сезона отстранен от заключительных матчей отбора на чемпионат мира.

Сборная Испании накануне с трудом одолела национальную команду Греции в гостевом поединке квалификации чемпионата мира-2022 (1:0), после чего отправилась на подготовку к решающей домашней игре против Швеции, по итогам которой будет определен победитель и обладатель прямой путевки на мундиаль от отборочной группы B.

Греция — Испания 0:1 Видео гола и обзор матча

Однако, к ключевой встрече цикла "Фурия роха" будет подходить с внушительной кадровой потерей.

Как сообщает испанская пресса, полузащитник неаполитанского Наполи Фабиан Руис вступил в конфликт с главным тренером своей национальной команды, Луисом Энрике, в результате чего наставник исключил его из заявки на обе игры ноябрьского цикла.

Впрочем, как утверждает сам Энрике, у Фабиана еще будет шанс играть за национальную команду, но уже в следующих кампаниях.

"С Фабианом все в порядке, но в моей заявке могут быть только 25 игроков. Он находится в предварительном списке, и сам знает, что и как ему нужно улучшить в себе и свой игре для того, чтобы вернуться в основной состав. Все двери для него открыты", — сообщил испанский специалист.

Напомним, что матч Испания — Швеция состоится 14 ноября, начало в 21:45 по киевскому времени.