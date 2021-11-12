ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию составы команд.
Андреа Белотти, getty images
12 ноября 2021, 20:53
Сборная Италии в рамках поединка девятого тура отборочного этапа к чемпионату мира-2022 примет на своем поле Швейцарию.
Составы команд:
Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Локателли — Кьеза, Белотти, Инсинье
Запасные: Сиригу, Мерет, Калабрия, Бираги, Тонали, Распадори, Берарди, Пессина, Кристанте, Скамакка, Бернардески, Манчини
Швейцария: Зоммер — Видмер, Аканджи, Шер, Родригес — Закария, Варгас, Фрейлер — Шакири, Штеффен — Окафор
Запасные: Омлин, Кохн, Мбабу, Фрей, Зекири, Эйбишер, Иттен, Соу, Имеи, Чомер, Гавранович, Гарсия
Напомним, что матч меду сборной Италии и сборной Швейцарии начнется в 21:45. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.