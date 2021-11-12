ЧМ-2022. Отбор

Завершились матчи отборочного этапа на Чемпионат мира.

Завершились матчи 9-го тура отборочного этапа на Чемпионат мира-2022 в группе F.

Австрия на своем поле сумела переиграть в результативном матче Израиль. Футболист донецкого Шахтера Манор Соломон вышел в стартовом составе команды гостей, однако результативными действиями отметиться не сумел.

Австрия - Израиль 4:2

Голы: Арнаутович, 51 (пен), Шауб, 62, 72, Забитцер, 84 — Битон, 32, Перец, 58

Австрия: Бахманн — Алаба, Хинтереггер, Линхарт, Триммель — Гриллич, Зайвальд, Забитцер, Шопф (Шауб, 58), Грюлль — Арнаутович

Израиль: Марциано — Эльхамед, Битон, Абу-Абайд — Менахем, Соломон, Даббур, Натхо (Гандельман, 23), Перец, Даса — Захави (Вейсман, 65)

Предупреждения: Хинтереггер, Абу-Абайд

В параллельном поединке Дания не испытала проблем с Фарерскими островами, отправив в ворота соперника два мяча в первый час игры. "Островитяне" сумели ответить лишь под занавес поединка точным ударом Ольсена. Тем не менее, в дополнительное время Меле восстановил преимущество Дании в два мяча.

Дания - Фарерские острова 3:1

Голы: Бруун Ольсен, 18, Ларсен, 63, Меле, 90+3 — Ольсен, 89

Предупреждения: Нергор, Ватнхамар, Юнсен, Ольсен.