ЧМ-2022. Отбор

Завершились все три игры группы.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 в группе I завершились три поединка.

Сборная Англии в домашней встрече не оставила шансов сборной Албании, добыв разгромную победу со счетом 5:0.

Команда Гарета Саутгейта еще в первом тайме отправила в ворота соперника пять мячей. Забивали Магуайр и Хендерсон. Хет-трик на свой счет записал Харри Кейн.

Англия - Албания 5:0

Голы: Магуайр, 8, Кейн, 18, 33, 45+2, Хендерсон, 28

Англия: Пикфорд, Джеймс (Александер-Арнолд, 77), Магуайр, Уокер, Чилуэлл, Фоден (Грилиш, 63), Хендерсон, Стерлинг (Смит-Роу, 77), Филлипс (Беллингем, 64), Стоунз, Кейн (Абрахам, 63).

Албания: Стракоша, Весели, Кумбула (Дермаку, 17), Исмайли, Хюсай, Баре (Лячи, 12), Траши (Михай, 46), Гьясула, Байрами (Рамадани, 46), Узуни, Цикалеши.

Предупреждения: Гьясула, Цикалеши, Исмайли, Лячи.

Венгрия на своем поле без проблем обыграла Сан-Марино со счетом 4:0.

В первом тайме хозяева поля дважды отличились в воротах Элия Бенедеттини. Сначала забил Собослай на шестой минуте, а на 22 голом отметился Газдаг.

Во втором тайме венгры забили третий и четвертый мяч усилиями Собослай и Вечейя.

Венгрия - Сан-Марино 4:0

Голы: Собослай, 6, 83, Газдаг, 22, Вечей, 88

Венгрия: Дибус, Салаи, Ланг, Него, Ботка, Вечей, Газдаг (Кишш, 73), Собослаи, Надь (Шафер, 57), Шен (Варга, 57), Салаи.

Сан-Марино: Бенедеттини, Фаббри, Грандони (Голинуччи, 60), Росси (Дзондзини, 70), Баттистини, Голинуччи, Лунадеи, Муларони, Нанни (Витайоли, 60), Томассини (Хирш, 36), Томассини (Д`Аддарио, 60).

Сборная Польши, игравшая в большинстве с 20 секунды матча, разгромила сборную Андорры (1:4).

За Польшу забивали Роберт Левандовски (2), Милик и Юзвяк. У андоррцев единственный гол на счету Марка Валеса.

На 20 секунде Фернандес получил прямую красную карточку, ударив локтем Камиля Глика.

Андорра — Польша 1:4

Голы: Валес, 45 — Левандовски, 5, 73, Юзвяк, 11, Милик, 45+2

Андорра: Икер Альварес, Сервос, Алаведра, Макс Льовера, Сан-Николас, Алаэс, Валес (Гарсия, 66), Вьейра, Фернандес, Пужоль (Росас, 62), Клементе (Мартинес, 66).

Польша: Щесны, Глик, Рыбус, Берешиньски, Юзвяк, Франковски (Кэш, 64), Клих (Пионтек, 64), Зелиньски, Крыховяк (Линетти, 64), Левандовски, Милик (Швидерски, 77).

Предупреждения: Клих, Пужоль, Алаэс, Вьейра, Крыховяк.

Удаление: Фернандес