ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

Сборная Дании в домашнем поединке девятого тура квалификации чемпионата мира-2022 против Фарерских островов уже не решала никаких турнирных задач, так как благополучно квалифицировалась напрямую на мундиаль туром ранее с фантастической разницей мячей 27:0.

Именно поэтому забавно, что первый гол за отборочный цикл команда Каспера Хьюлманда пропустила в свои ворота от одного из аутсайдеров секстета. Впрочем, очередной уверенной победе "алой гвардии" это совершенно не помешало.

Обзор матча:

Дания — Фарерские острова 3:1

Голы: Бруун Ольсен, 18, Бруун Ларсен, 63, Мехле, 90+3 — Ольсен, 89

Дания: Шмайхель — Й. Ларсен, Кьер, Кристенсен, Мехле — Васс, Нергор (Йонссон, 80), Линдстрем (Дилейни, 57) — Сков Ольсен (Дрейер, 67), Поульсен (Корнелиус, 67), Дарами (Бруун Ларсен, 57).

Фарерские острова: Гестссон — Йоэнсен (Мор, 80), Фэре, Аскхам, Наттештад, Давидсен — Ханссон, Г. Ватнхамар (Йенсен, 66), Андреасен, С. Ватнхамар (Кнудсен, 80) — Эдмундссон (Ольсен, 55).

Предупреждения: Нергор — Г. Ватнхамар, Юнсен, Ольсен.