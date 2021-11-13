ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

Сборная Венгрии потеряла всякие шансы выйти на чемпионат мира еще по ходу предыдущих международных пауз, поэтому домашняя игра мадьяр против Сан-Марино в рамках девятого квалификации.

Впрочем, это не помешало подопечным Марко Росси спокойно обыграть явного аутсайдера секстета, отправив в его ворота сразу четыре безответных мяча.

Обзор матча:

Венгрия — Сан-Марино 4:0

Голы: Собослай, 6, 83, Газдаг, 22, Вечей, 88

Венгрия: Дибус — Него, Лонг, Атт. Салаи — Вечеи, Газдаг (Кишш, 73), Ботка, Надь (Шафер, 57) — Шен (Варга, 57), Собослаи — Ад. Салаи.

Сан-Марино: Бенедеттини — Баттистини, Фаббри, Росси (Дзондзини, 70), Грандони (Голинуччи, 60) — Ф. Томассини (Д`Аддарио, 60), Лунадеи, Голинуччи, Муларони, Д. Томассини (Хирш, 36) — Нанни (Витайоли, 60).

Предупреждение: Зонзини.