ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.
Венгрия — Сан-Марино, Getty Images
13 ноября 2021, 09:58
Сборная Венгрии потеряла всякие шансы выйти на чемпионат мира еще по ходу предыдущих международных пауз, поэтому домашняя игра мадьяр против Сан-Марино в рамках девятого квалификации.
Впрочем, это не помешало подопечным Марко Росси спокойно обыграть явного аутсайдера секстета, отправив в его ворота сразу четыре безответных мяча.
Обзор матча:
Венгрия — Сан-Марино 4:0
Голы: Собослай, 6, 83, Газдаг, 22, Вечей, 88
Венгрия: Дибус — Него, Лонг, Атт. Салаи — Вечеи, Газдаг (Кишш, 73), Ботка, Надь (Шафер, 57) — Шен (Варга, 57), Собослаи — Ад. Салаи.
Сан-Марино: Бенедеттини — Баттистини, Фаббри, Росси (Дзондзини, 70), Грандони (Голинуччи, 60) — Ф. Томассини (Д`Аддарио, 60), Лунадеи, Голинуччи, Муларони, Д. Томассини (Хирш, 36) — Нанни (Витайоли, 60).
Предупреждение: Зонзини.