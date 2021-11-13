ЧМ-2022. Отбор

Стали известны стартовые составы команд для поединка 7-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы D, в котором сыграют Босния и Герцеговина и Финляндия.

В рамках седьмого тура квалификации чемпионата мира-2022 сыграют прямые конкуренты сборной Украины в борьбе за выход на мундиаль — сборные Боснии и Герцеговины и Финляндии.

На фоне матча против команды Александра Петракова, Ивайло Петев предпочел увидеть с первых минут Саничанина и Колашинаца в центре обороны, в то время как на правом фланге защиты расположится Ахмедходжич. Пьянич разместится в тройке полузащитников, а атаку возглавит Превляк. Джеко остался на вне заявки из-за повреждения.

Маркку Канерва, по сравнению с матчем против Казахстана (2:0), предпочел увидеть Райталу на правом фланге обороны, а Форсс и Лод сыграют в центре защиты. Хямяляйнен займет мест в опорной зоне вместе с Камара, а Иванов, Вяйсянен и Шуллер сыграют под единственным форвардом — Тьему Пукки.

Босния и Герцеговина: Шехич — Ахмедходжич, Саничанин, Колашинац, Чивич — Хаджиахметович, Пьянич, Симирот — Стеванович, Превляк, Крунич.

Запасные: Василь, Пирич, Хаджикадунич, Сушич, Менало, Кодро, Гояк, Ципетич, Налич, Ковачевич, Прцич, Демирович.

Финляндия: Градецки — Райтала, Форсс, Лод, О’Шонесси — Камара, Хямяляйнен — Вяйсянен, Иванов, Шуллер — Пукки.

Запасные: Йоронен, Эрикссон, Араюури, Тойвио, Тенхо, Тейлор, Йенсен, Нисканен, Валакари, Ниссиля, Уронен, Похьянпало.

Матч Босния и Герцеговина — Финляндия начнется в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.