ЧМ-2022. Отбор

Сборная Италии испытывает кадровый дефицит в обороне накануне решающего матча отборочного этапа.

Накануне решающей встречи в рамках отбора к Чемпионату мира в Катаре сборная Италии потеряла двух основных защитников.

Алессандро Бастони, который прибыл в расположение сборной Италии с травмой не сумел восстановиться в срок, в связи с чем пропустит игру с Северной Ирландией.

Также, по причине травмы Роберто Манчини не сможет рассчитывать капитана команды Джорджо Кьеллини. Вместо 37-летнего футболиста в расположение "Скуадры Адзурры" вызван представитель Сассуоло Джанмарко Феррари.

Таким образом, накануне игры в распоряжении тренерского штаба сборной Италии всего 4 защитника — Ачерби, Манчини, Бонуччи и Феррари.

Напомним, матч Северная Ирландия — Италия состоится в понедельник, 15 ноября в 21:45 по киевскому времени.