ЧМ-2022. Отбор
Сборная Италии испытывает кадровый дефицит в обороне накануне решающего матча отборочного этапа.
алесандро бастони, getty images
13 ноября 2021, 18:24
Накануне решающей встречи в рамках отбора к Чемпионату мира в Катаре сборная Италии потеряла двух основных защитников.
Алессандро Бастони, который прибыл в расположение сборной Италии с травмой не сумел восстановиться в срок, в связи с чем пропустит игру с Северной Ирландией.
Также, по причине травмы Роберто Манчини не сможет рассчитывать капитана команды Джорджо Кьеллини. Вместо 37-летнего футболиста в расположение "Скуадры Адзурры" вызван представитель Сассуоло Джанмарко Феррари.
Таким образом, накануне игры в распоряжении тренерского штаба сборной Италии всего 4 защитника — Ачерби, Манчини, Бонуччи и Феррари.
Напомним, матч Северная Ирландия — Италия состоится в понедельник, 15 ноября в 21:45 по киевскому времени.