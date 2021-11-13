ЧМ-2022. Отбор

Завершились матчи отборочного этапа к Чемпионату мира.

Завершились матчи 9-го тура отборочного этапа к Чемпионату мира в Катаре.

Бельгия на своем поле уверенно обыграла Эстонию. На голы Бентеке, Карраско и Торгана Азара гости сумели ответить точным выстрелом Сорга.

Бельгия - Эстония 3:1

Голы: Бентеке, 11, Карраско, 53, Т.Азар, 74, — Сорга, 70

Бельгия: Куртуа — Вертонген, Денайер, Кастань — Карраско (Мертенс, 71), Э.Азар (Т.Азар, 63), Ванакен, Витцель, де Брюйне (де Кетеларе, 83), Менье (Салемакерс, 63) — Бентеке (Ориги, 84)

Эстония: Игонен — Метс, Тамм, Паскочий — Оямаа (Синявский, 60), Васильев (Соометс, 80), Крейда, Поом, Тенисте (Пури, 79) — Аньер (Саппинен, 60), Зенев (Сорга, 67)

Предупреждение: Метс

В параллельном матче Бэйл, сыгравший свой сотый матч за сборную помог своей команде разгромить Беларусь. Валлийская команда забила в ворота соперников пять мячей, а сам юбиляр отметился ассистом. Единственный гол в составе гостей на счету Концевого.

Уэльс - Беларусь 5:1

Голы: Рэмси, 2, Уильямс, 20, Рэмси, 50 (пен), Дэвис, 77, Робертс, 89 — Концевой, 87

Предупреждения: Энборг, Антилевский, Ампаду.