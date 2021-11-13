ЧМ-2022. Отбор
"Оранье" упустили преимущество в два мяча.
черногория - нидерланды, twitter.com/OnsOranje
13 ноября 2021, 23:43
В рамках отборочного этапа к Чемпионату мира-2022 Нидерланды сыграли в гостях с Черногорией.
Подопечные ван Гала на исходе часа вели со счетом 2:0 благодаря дублю Депая, однако в последние 10 минут Черногория сумела отквитать два мяча, благодаря чему избежала поражения.
Черногория — Нидерланды 2:2
Голы: Вукотич, 82, Вуйнович, 86 — Депай, 25 (пен), Депай, 54
Черногория: Шаркич — Радунович, Томашевич, Савич, Вуячич, Вукчевич — Осмайич, Хакшабанович (Вукотич, 69), Янкович, Йовович (Вуйнович, 62) — Джурджевич (Бечирай, 62)
Нидерланды: Бейло — Блинд, ван Дейк, де Врей (де Лигт, 90), Думфрис — Классен, де Йонг, Вейналдум (Копмейнерс, 66) — Данджума (Ланг, 78), Депай, Мален (Бергвейн, 46)
Предупреждения: Савич, Вуйнович, Думфрис.