ЧМ-2022. Отбор

Наставник настроен оптимистично относительно будущих переговоров.

Контракт главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта подходит к завершению уже после чемпионата мира-2022, куда команда "трех львов" еще не успела оформить прямую путевку в борьбе против Польши.

Именно поэтому английский специалист постепенно начинает раздумывать над целесообразностью продления соглашения с Футбольной ассоциацией Англии уже сейчас, дабы в дальнейшем без лишних трудностей договориться о продолжении работы во главе команды, которую он подобрал в 2016 году.

Согласно действующему контракту, Саутгейт получает 3 млн фунтов стерлингов за сезон, в то время как обновленное соглашение позволит ему не только возглавить команду на пути к чемпионату Европы-2024 в Германии, но и получать в два раза больший оклад за свою работу.

"Как менеджеру, мне хотелось бы работать исключительно с высококлассными игроками, так как вы можете бросить им совершенно любой вызов. Однако, в футбольном мире не так уж и много мест, где можно реализовать подобное. Сборная Англии — одно из них, поэтому быть ее менеджером — огромная привилегия.

За последние несколько лет мы показали, что в нас действительно заложен огромный потенциал. Думаю, что у нас еще есть скрытые резервы, поэтому предстоит долгий путь со многими возможностями для улучшения своей игры.

У Англии большая глубина состава, однако в этой стране я и не представляю, как могло бы быть иначе. У нас всегда были хорошие игроки, поэтому я не уверен, можно ли считать текущий созыв лучше, чем в 2004 и 2006 годах. Не уверен я и в том, что мы лучше, чем парни из 96-го иди 98-го, когда играл я.

Однако, потенциал у текущего созыва очень большой. Следующий сезон будет уникальным — мы будем бороться за трофей не в конце года, как обычно, а в середине. Трудность в том, что если кто-то получает травмы в последних матчах национальных лиг, то летом у вас есть две-три недели на восстановление. В этот раз такого не будет", — подытожил специалист.

Напомним, что Англии достаточно набрать всего одно очко в гостевом матче против Сан-Марино для того, чтобы окончательно занять первую строчку турнирной таблицы своей отборочной группы. Игра состоится 15 ноября, начало в 21:45 по киевскому времени.