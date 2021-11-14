ЧМ-2022. Отбор

Вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В 10-м туре отборочного этапа к Чемпионату мира в Катаре Словения принимала на своем поле Кипр.

Матч не носил турнирной интриги, так как обе команды потеряли даже математические шансы на участие в стыковых матчах. Словенцы одержали победу над соперником, тем самым завершив свои выступления на мажорной ноте. Отмечаем травму представителя киевского Динамо Беньямина Вербича, о характере которой на данный момент ничего не известно.

Словения – Кипр 2:1

Голы: Какулис, 89 – Зайц, 48, Гнезда-Черин, 84.

Словения: Облак, Балковец, Стоянович, Карничник, Бийол, Куртич, Гнезда-Черин, Вербич (Ловрич, 31), Иличич, Зайц (Штулац, 84), Целар (Врховец, 90).

Кипр: Михаил, Антониадис, Лайфис, Андреу, Артиматас, Кастанос, Ционис (Эфрем, 75), Авраам (Шполярич, 90), Папулис (Какулис, 81), Сотириу, Деметриу.

Предупреждения: Куртич (31), Андреу (36), Артиматас (40), Стоянович (45), Кастанос (83).