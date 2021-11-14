ЧМ-2022. Отбор

Сборная Испании благодаря победе над Швецией вышла на чемпионат мира-2022 с первого места.

Испания и Швеция в очном матче решали, кто с первого места выйдет на чемпионат мира-2022 от группы В.

С первых минут стало понятно, что шведы будут расчитывать исключительно на быстрые переходы, то бишь контратаки. Испания, в свою очередь, в неспешном темпе катала мяч в центре поля, даже без намека на остроту.

Действительно опасные моменты создавали как раз-таки шведы, которым ближе к середине тайма начали удаваться быстры контрвыпады. Испания же попросту билась в стену из игроков в желтом и никак не могла придумать, что с этим делать.

На 16-й минуте Форсберг подхватил мяч в центре поля и протащил его к штрафной площади, после чего последовал удар с метров 18 — мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги. На 38-й минуте все тот же Форсберг замыкал подачу с фланга на углу вратарской, но не попал в створ ворот. Было очень близко.

Во втором тайме команды обменивались полумоментами: дальний удар от Аугустинссона, удар Мораты с острого угла. В общем-то и все. Ближе к концовке матча шведы стали атаковать большим числом игроков , однако никакого преимущество это не дало. Наоборот. Испанцы наконец-то получили пространство для атак.

На 84 минуте Дани Ольмо решил пробить из-за пределов штрафной площади, Ольсен отбил этот выстрел в перекладину, после чего мяч оказался у Мораты, который легко перекинул голкипера сборной Швеции с нескольких метров — 1:0.

Как итог, Испания с первого места попала на чемпионат мира в Катар, а шведам предстоит сыграть еще матчи квалификации в марте.

Испания — Швеция 1:0

Гол: Мората, 84

Испания: Симон — Аспиликуэта, Лапорт, Торрес, Альба — Гави (Мендес, 89), Бускетс, Солер (Мерино, 73) — Сарабия (Мората, 59), Томас (Родриго, 59), Ольмо (Родри, 89).

Швеция: Ольсен — Крафт (Ольссон, 84), Линделеф, Нильссон, Аугустинссон — Кулусевский (Квайсон, 63), Экдаль, Ольссон, Форсберг (Сванберг, 63) — Исак (Ибрагимович, 73), Клаэссон.

Предупреждения: Родри — Крафт.