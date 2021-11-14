ЧМ-2022. Отбор

Завершился матч квалификации на ЧМ-2022.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Ирландии в гостевом поединке на классе одолела Люксембург со счетом 0:3

Несмотря на большое превосходство команды Стивена Кенни, ни один из девяти ударов не влетел в ворота Ральфа Шона — вратаря сборной Люксембурга.

Но во второй половине встречи ирландцы все же достигли своего, хотя моментов на половине поля хозяев было меньше. На 67 минуте счет в игре открыл защитник Шейн Даффи. Вскоре, спустя восемь минут, Чедози Огбене забил второй мяч гостей.

На последних минутах полное превосходство гостей воплотил в третий забитый мяч Каллум Робинсон.

Люксембург — Ирландия 0:3

Голы: Даффи, 67, Огбене, 75, Робинсон, 88

Люксембург: Шон, Пинту, Янс, Шано, Селимович, Баррейро, Мартинс Перейра (Тилль, 86), Синани, Тилль, Родригеш, Боржес Саншес (Девилль, 52).

Ирландия: Базуну, Даффи, Иган, Коулмэн, Доэрти, Каллен, Макклейн, Хендрик, Огбене (Браун, 82), Ида (Найт, 62), Робинсон.

Предупреждения: Селимович, Мартинс Перейра, Каллен, Даффи, Шано, Найт.