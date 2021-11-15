ЧМ-2022. Отбор

Специалист готовил сборную Нидерландов к предстоящему матчу.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Нидерландов в заключительном матче сыграет против сборной Норвегии.

Перед поединком главный тренер Нидерландов Луи ван Гал попал в неприятную ситуацию. 14 ноября упал с велосипеда, в результате чего получил травму бедра.

Несмотря на весомую причину, ван Гал не поручал проводить тренировку команды своим помощникам, а выехал на поле на гольф-каре, с которого руководил игроками.

"Физически я не в порядке, но мозг все еще работает. Мне очень больно, поэтому я был в гольф-каре во время тренировки", — сказал ван Гал.

Матч Нидерланды — Норвегия состоится 16 ноября и начнется в 21:45 по киевскому времени. В случае победы команда ван Гала напрямую выйдет на ЧМ-2022 с первого места.