ЧМ-2022. Отбор

Специалист — о выступлениях команды в отборе на ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал выступления команды в отборе на чемпионат мира-2022.

"Перед началом отборочного цикла мы поставили цель — набрать 27 очков. Мы ее выполнили. Команда играет очень хорошо, и они хотят преуспеть — это класс. Я очень доволен и могу только поблагодарить ребят.

У нас очень качественные игроки на каждой позиции. У нас также есть игроки мирового класса на многих позициях.

Мы больше не можем находиться в тени, думаю, мы способны противостоять самым сильным соперникам. Наши матчи показали, что мы вернули себе характер и настроили игровые схемы", — сказал Флик в интервью GGFN.

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