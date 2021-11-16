ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию обзор поединка в отборе на ЧМ-2022.
Марко Арнаутович, twitter.com/oefb1904
16 ноября 2021, 07:19
Сборная Австрии крупно обыграла на своем поле Молдову в матче отбора на чемпионат мира-2022.
Дублем в составе австрийской команды отличился Марко Арнаутович, а еще по голу в свой актив записали Кристофер Триммель и Деян Любичич. Гол престижа в составе Молдовы забил Ион Николаеску.
Австрия — Молдова 4:1
Голы: Арнаутович, 4, 55, Триммель, 22, Любичич, 83 – Николаеску, 60.
Австрия: Линднер, Линхарт, Триммель, Ульмер, Драгович (Пош, 81), Забитцер, Зайвальд (Ильзанкер, 72), Гриллич (Любичич, 58), Шауб (Онисиво, 58), Грюлль (Кара, 81), Арнаутович.
Молдова: Намашко, Ревенко, Болохан (Йову, 88), Посмак, Жардан, Ионицэ, Розгонюк (Йосипой, 46), Кочук (Гынсарь, 59), Дрос, Спэтару (Кожокару, 84), Пунтус (Николаеску, 59).
Предупреждение: Посмак (55).