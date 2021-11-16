ЧМ-2022. Отбор
Украина объявила заявку на решающий поединок отбора.
уаф
16 ноября 2021, 10:15
В заключительном 10-м туре Украина встретится с Боснией и Герцеговиной, где попытается добыть путевку в стыковые матч за право участвовать на Чемпионате мира в Катаре.
Накануне поединка сборная Украины объявила заявку, где не нашлось двум футболистам донецкого Шахтера — Даниилу Сикану и Виктору Корниенко.
Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык
Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Забарный, Тымчик, Караваев, Матвиенко
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Коваленко
Нападающие: Яремчук, Довбик, Гармаш.
Поединок Босния и Герцеговина — Украина состоится в 21:45 по киевскому времени.
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