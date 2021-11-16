ЧМ-2022. Отбор

Украина объявила заявку на решающий поединок отбора.

В заключительном 10-м туре Украина встретится с Боснией и Герцеговиной, где попытается добыть путевку в стыковые матч за право участвовать на Чемпионате мира в Катаре.

Накануне поединка сборная Украины объявила заявку, где не нашлось двум футболистам донецкого Шахтера — Даниилу Сикану и Виктору Корниенко.

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык

Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Забарный, Тымчик, Караваев, Матвиенко

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Коваленко

Нападающие: Яремчук, Довбик, Гармаш.

Поединок Босния и Герцеговина — Украина состоится в 21:45 по киевскому времени.

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