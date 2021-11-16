ЧМ-2022. Отбор

Голкіпер збірної виразив своб думку перед відповідальною грою.

Воротар збірної України Андрій Пятов перед матчем відбору на чемпіонат світу-2022 згадав слова з поеми Варнак Тараса Шевченко.

"Вже завтра важливий матч. Чомусь, саме сьогодні згадалися рядки Тараса Шевченка: "Поки живе надія в хаті, нехай живе, не виганяй", — написав у Instagram Пятов.

Нагадаємо, що гра Боснія та Герцеговина — Україна пройде у вівторок, 16 листопада, в 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.