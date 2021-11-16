ЧМ-2022. Отбор

Вашему вниманию видео забитого мяча, приблизившего сборную Украины к стыковым турнирам ЧМ-2022.

В рамках решающего матча отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Украины отправилась в гости к Боснии и Герцеговине, от результата которого зависело участие команды Александра Петракова в весенних стыковых турнирах.

На 59-й минуте встречи полузащитник Александр Зинченко вывел украинскую команду вперед, тем самым приблизив ее к итоговому второму месту в группе D.

Видео гола:

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