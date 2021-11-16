ЧМ-2022. Отбор

Завершились два поединка отбора к чемпионату мира.

Сборная Бельгии в рамках поединка заключительного тура отбора к чемпионат мира-2022 года отправилась в гости к Уэльсу и сыграла вничью.

Подопечные Мартинеса открыли счет усилиями Кевина Де Брюйне, но Мур восстановил паритет и принес своей команде один балл и второе место в квартете.

Уэльс — Бельгия 1:1

Голы: Мур, 32 — Де Брюйне, 12

Уэльс: Уорд — Робертс, Дэвис, Родон, Мефам, Уильямс — Моррелл, Рэмзи (Джонсон, 90), Аллен — Мур, Джеймс.

Бельгия: Кастельс — Менье (Троссард, 85), Боята, Кастань (Дендонкер, 59), Теате (Вертонген, 85) — Азар, Витцель, де Брюйне, Ванакен, де Кетеларе (Салемакерс, 58) — Ориги (Ванзейр, 59).

Предупреждения: Морделл, Мур — Азар, Салемакерс, Дендонкер

Сборная Чехии, в свою очередь, уверенно обыграла Эстонию, но этого не хватило, чтобы пробиться в стыковые матчи.

Чехия — Эстония 2:0

Голы: Брабец, 59, Сикора, 85