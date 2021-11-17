ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка отбора на ЧМ-2022.

В заключительном матче отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года сборная Уэльса принимала на своем поле Бельгию, где сумела добыть ничью.

Этот результат позволил валлийской команде финишировать второй в группе E и отправиться в стыковые матчи, где может встретиться со сборной Украины. Бельгия, в свою очередь, уже гарантировала себе путевку на мундиаль в Катаре.

Обзор матча:

Уэльс — Бельгия 1:1

Голы: Мур, 32 — Де Брюйне, 12

Уэльс: Уорд — Робертс, Дэвис, Родон, Мефам, Уильямс — Моррелл, Рэмзи (Джонсон, 90), Аллен — Мур, Джеймс.

Бельгия: Кастельс — Менье (Троссард, 85), Боята, Кастань (Дендонкер, 59), Теате (Вертонген, 85) — Азар, Витцель, де Брюйне, Ванакен, де Кетеларе (Салемакерс, 58) — Ориги (Ванзейр, 59).

Предупреждения: Морделл, Мур — Азар, Салемакерс, Дендонкер