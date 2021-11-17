ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка отбора на ЧМ-2022.
Уэльс — Бельгия, getty images
17 ноября 2021, 01:59
В заключительном матче отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года сборная Уэльса принимала на своем поле Бельгию, где сумела добыть ничью.
Этот результат позволил валлийской команде финишировать второй в группе E и отправиться в стыковые матчи, где может встретиться со сборной Украины. Бельгия, в свою очередь, уже гарантировала себе путевку на мундиаль в Катаре.
Обзор матча:
Уэльс — Бельгия 1:1
Голы: Мур, 32 — Де Брюйне, 12
Уэльс: Уорд — Робертс, Дэвис, Родон, Мефам, Уильямс — Моррелл, Рэмзи (Джонсон, 90), Аллен — Мур, Джеймс.
Бельгия: Кастельс — Менье (Троссард, 85), Боята, Кастань (Дендонкер, 59), Теате (Вертонген, 85) — Азар, Витцель, де Брюйне, Ванакен, де Кетеларе (Салемакерс, 58) — Ориги (Ванзейр, 59).
Предупреждения: Морделл, Мур — Азар, Салемакерс, Дендонкер