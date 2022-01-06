ЧМ-2022. Отбор

Экс-футболист высказался по поводу политической обстановки вокруг грядущего мундиаля.

Проведение чемпионата мира-2022 в Катаре вызывало достаточно много вопросов уже с момента оглашения победителя в конкурсе из стран-претендентов на это почетное право.

Помимо того, что сам международный форум из-за специфических климатических условий в регионе пришлось перенести на зимний период, по ходу подготовки к мундиалю неоднократно возникали скандалы, связанные как со смертями рабочих на многочисленных стройках по всей стране, так и с соблюдением привычных для европейского общества прав и свобод человека в целом.

Один из наиболее заметных благодаря своему участию в различных волонтерских, благотворительных и социальных программах экс-футболистов, бывший защитник мюнхенской Баварии, Штутгарта и сборной Германии Филипп Лам, поделился своим мнением относительно данной ситуации.

"На чемпионате мира-1978 страны были вынуждены играть в присутствии аргентинского военного режима, однако на тот момент большинство из них совершенно не было осведомлено о вопросах прав человека.

Сегодня мы достигли того уровня развития общества, когда мир уже не может жить по старым канонам и быть настолько наивным.

Все видят, что происходит в Катаре, однако жесткую реакцию могут показывать лишь единицы", — с сожалением констатировал немецкий экс-футболист.

Напомним, что Лам повесил бутсы на гвоздь летом 2017 года, завершив вместе с тем 12-летний непрерывный период своей второй каденции в составе мюнхенской Баварии.