ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Англии поделился планами команды на предстоящий чемпионат мира-2022.

Национальная команда Англии не познала особых трудностей в процессе квалификации на чемпионат мира-2022, так и не проиграв ни одного матча в рамках отборочной группы I. Команда "трех львов" набрала 26 очков в десяти поединках, что обеспечило ей отрыв в шесть баллов от Польши и уверенную первую строчку в турнирной таблице.

До мундиаля в Катаре остается еще достаточно много времени, однако это совершенно не мешает главному тренеру Англии Гарету Саутгейту рассуждать о перспективах его команды на международном форуме.

Команда достигла определенного уровня, поэтому предстоящий чемпионат мира — блестящий вызов для нас. От Англии сейчас ожидают многого, поэтому нам нужно предоставить доказательства того, что мы можем бороться за наивысшие награды.

Сейчас мы сосредоточены на мелких деталях, которые могут превратить нас из конкурентоспособной команды в команду, способную достигать максимального уровня.

Ближайший шаг на пути нашего развития — последовательно побеждать лучшие сборные в мире. Остается еще около 10 месяцев до мундиаля, поэтому форма и настрой наших футболистов могут сильно поменяться за этот период. Нужно быть готовыми к любому варианту.

У нас будет два крупных сбора в марте и летом, за время которых должен быть подготовлен фундамент, и уже на нем мы будем выстраивать наши выступления по ходу календарного года, с выходом на пик к декабрю.

Я вижу, что команда набирается опыта. Как отдельно каждый игрок, так и весь коллектив вместе взятый. Одно дело — форма футболистов в чемпионате, другое — в национальной команде. Тут нет чего-то более или менее важного — это просто различные состояния.

Когда футболисты играют против больших команд, игроки находятся под экстремальным давлением и работают с максимальной интенсивностью. Именно поэтому я всегда стараюсь ходить на кубковые матчи, начиная с полуфинала, так как могу посмотреть, хватит ли у кандидатов в сборную стойкости духа, чтобы играть за нашу команду.

Нам также сильно помогают болельщики. Я помню атмосферу перед 1/8 финала чемпионата Европы против Германии. Я был в раздевалке, а команда разминалась на поле. На Уэмбли собралось всего около 40 тыс. человек из-за COVID-19, но я все равно услышал, что они поют "Sweet Caroline" Нила Даймонда.

Это было действительно мощно. Я с уверенностью могу сказать, что команда была в восторге после этого. Скажу честно, в раздевалках хорошая звукоизоляция, поэтому вы часто не слышите болельщиков, если находитесь там. Но, когда наши фанаты исполнили эту песню, это было что-то совершенно иное. В тот момент мы поняли, что нас ждет хороший вечер", — заключил английский наставник.

Отметим, что в июне Англия проведет четыре матча Лиги наций УЕФА в группе дивизиона A против Германии, Венгрии и Италии.