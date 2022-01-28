ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

Сборная Эквадора на своем поле расписала мировую с национальной командой Бразилии (1:1) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.

Счет в матче был открыт на шестой минуте, когда результативным ударом в составе бразильцев отметился Каземиро. Затем на 15 минуте арбитр встречи удалил вратаря сборной Эквадора Алешандра Домингеса, а спустя пять минут составы уравнялись — вторая желтая карточка для бразильского защитника Эмерсона.

На 31 минуте арбитр продемонстрировал красную карточку Алиссону Бекеру, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение и ограничился желтой. Эквадор сравнял счет на 75 минуте после результативного удара в исполнении Феликса Торреса.

Обзор матча:

Эквадор — Бразилия 1:1

Голы: Торрес, 75 — Каземиро, 6.

Эквадор: Домингес — Пресиадо (Р. Кайседо, 66), Торрес, Инкапиэ, Эступиньян — Франко (Галиндес, 18), Груэсо (Пресиадо, 66), М. Кайседо (Мендес, 86) — Плата, Валенсия, Эстрада (Карселен, 85).

Бразилия: Алиссон — Эмерсон, Милитао, Силва, Алекс Сандро — Винисиус Жуниор (Жезус, 63), Каземиро, Фред, Рафинья (Антони, 63) — Коутиньо (Даниэль Алвес, 33), Кунья (Барбоза, 78).

Предупреждения: Валенсия, М. Кайседо — Эмерсон, Алиссон, Рафинья, Милитао.

Удаления: Домингес, 15 — Эмерсон, 20.