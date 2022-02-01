ЧМ-2022. Отбор
Стал известен еще один участник мундиаля.
сирия - южная корея, getty images
01 февраля 2022, 18:09
Стал известен еще один участник Чемпионата мира в Катаре.
Им стала сборная Южной Кореи, которая за два тура до конца обеспечила себе вторую строчку в группе А и стала недосягаемой для ближайших преследователей.
В восьмом туре отборочного этапа корейцы обыграли Сирию, тем самым гарантировав себе место на мундиале.
Отметим, что ранее стал известен первый участник ЧМ-2022 от группы А в квалификационном этапе Азиатской Конфедерации футбола.
Сирия — Южная Корея 0:2
Голы: Ким Чжин-Су, 53, Квон Чхан Хун, 71.