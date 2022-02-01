ЧМ-2022. Отбор

Стал известен еще один участник мундиаля.

Стал известен еще один участник Чемпионата мира в Катаре.

Им стала сборная Южной Кореи, которая за два тура до конца обеспечила себе вторую строчку в группе А и стала недосягаемой для ближайших преследователей.

В восьмом туре отборочного этапа корейцы обыграли Сирию, тем самым гарантировав себе место на мундиале.

Отметим, что ранее стал известен первый участник ЧМ-2022 от группы А в квалификационном этапе Азиатской Конфедерации футбола.

Сирия — Южная Корея 0:2

Голы: Ким Чжин-Су, 53, Квон Чхан Хун, 71.