ЧМ-2022. Отбор

Испанский специалист готовит команду к серьезному рывку?

2022 год в футбольном календаре является особенным, так как вмещает в себе проведение чемпионата мира по футболу в Катаре, который из-за особенностей климата данной страны будет проведен с 21 ноября по 18 декабря.

Соответственно, мероприятие подобного уровня серьезно нарушит привычный график для национальных первенств уже в середине следующего сезона, что стало поводом для недовольства со стороны многих футбольных специалистов.

В то же самое время, наставник национальной сборной Бельгии призывает смотреть с оптимизмом в ближайшее будущее, призывая извлечь максимум пользы из нового опыта.

"Как наставнику сборной, мне часто приходится слышать жалобы коллег о том, что мы всегда получаем футболистов в свое распоряжение в том состоянии, когда они уже устали и наелись футболом в конце сезона.

Именно поэтому я считаю, что предстоящий турнир имеет все шансы стать лучшим чемпионатом мира за всю историю его проведения, так как именно в этот момент форма игроков будет оптимальной.

Не думаю, что кто-то из футболистов успеет преодолеть рубеж хотя бы в 1000 сыгранных минут к тому моменту, начиная от старта сезона. Не вижу предпосылок к тому, чтобы не считать подобное стечение обстоятельств лучшим из возможных для сборных.

Что же касается сборной Бельгии, то я ожидаю, что ее ждет особенный год", — выразил свои надежды испанский специалист.

Отметим, что наивысшей наградой мундиалей для "Красных дьяволов" международного футбола стало третье место на чемпионате мира-2018.