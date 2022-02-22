ЧМ-2022. Отбор

Игра может состояться на нейтральной территории.

В полуфинале плей-офф за право играть на Чемпионате мира в Катаре сборная Польши встретится с Россией. Поединок должен пройти в Москве.

Тем не менее, Польский футбольный союз выступил с заявлением, в котором поднял вопрос о переносе матча в Польшу или на нейтральную территорию в связи с неадекватной политикой и военной агрессией России в отношении Украины.

"Мы постараемся провести этот матч как минимум на нейтральном поле. Если нам не позволят этого сделать, то будет искать другие пути решения этой проблемы. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию", — заявил министр спорта Польши Камиль Бортничук.

Кроме того, Польский футбольный союз выпустил заявление, в котором призвал ФИФА прояснить возможность переноса поединка из России.

"В связи с напряженной политической ситуацией между ​​Украиной и Россией, а также возможной дальнейшей эскалацией и началом вооруженного конфликта, Польский футбольный союз обратился в ФИФА с просьбой срочно прояснить моменты, которые связаны с организационной частью матча Россия — Польша

Следует отметить, что этот вопрос касается не только нашей команды, но и сборных Швеции и Чехии, которые потенциально могут встретиться с Россией в финале плей-офф", — гласит заявление на сайте ПФЮ.

Отметим, что матч должен состояться 24 марта.

Ранее бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч высказалась о возможном переносе финала Лиги чемпионов 2021/22 из Санкт-Петербурга.