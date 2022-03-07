ЧМ-2022. Отбор

До цього форвард пропускав частину матчів через недостатню форму.

Збірна Аргентини вже встигла кваліфікуватися на чемпіонат світу-2022 у Катарі в якості одного з представників Південної Америки, однак це жодним чином не звільняє її від необхідності гідно завершити матчі відбору, що ще залишилися у розкладі.

Жодним чином результати зустрічей проти Венесуели вдома та Еквадору на виїзді не зможуть впливати на другий рядок "бьянкочелесті", а ще одна перемога Бразилії за цей період нівелює для них можливість піднятися на другий рядок турнірної таблиці.

Єдина відрада для Аргентини у цьому ланцюжку подій — повернення Ліонеля Мессі до заявки команди на заключну частину відбору.

Скалоні наприкінці січня вирішив дати трохи перепочинку після пошкодження на коронавірусу COVID-19 для свого зіркового виконавця, залишивши його осторонь переможних зустрічей проти Чилі (2:1) та Колумбії (1:0).

Однак, останні виступи форварда Парі Сен-Жермен у чемпіонаті Франції та Лізі чемпіонів УЄФА довели йому, що Мессі готовий долучитися й до лав національної команди.

Нагадаємо, що Лео в поточному сезоні за 24 гри забив сім голів та віддав 11 гольових передач.

Зустріч проти Венесуели запланована на 26 березня, о 01:30, а проти Еквадору Аргентина зіграє 30 березня, о 02:30. У обох випадках вказано київський час.