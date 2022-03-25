ЧМ-2022. Отбор

Футболіст у розпачи від поразки.

Півзахисник та лідер збірної Італії прокоментував поразку від Північної Македонії та невихід до ЧС-2022.

"Важко пояснити, що сталося. Нині нам дуже боляче. Я й досі не розумію, що сталося. Я не думаю, що ми мали проблеми зі cтворенням, ми домінували і створювали моменти. Але реалізувати їх не змогли

Мені досі боляче думати про два незабиті пенальті проти Швейцарії. Це переслідуватиме мене до кінця життя.

Два рази вийти до точки і не зуміти допомогти своїй збірній, своїй країні — такий вантаж назавжди залишеться на моїх плечах", — сказав Жоржиньо.

Дивіться відео голу та огляд поєдинку Італія — Північна Македонія на Football.ua.